Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere GoPlus Security hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere GoPlus Security hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

GPS Hakkında Daha Fazla Bilgi

GPS Fiyat Bilgileri

GPS Nedir

GPS Whitepaper

GPS Resmi Websitesi

GPS Token Ekonomisi

GPS Fiyat Tahmini

GPS Fiyat Geçmişi

GPS Satın Alma Kılavuzu

GPS / İtibari Para Dönüştürücüsü

GPS Spot

GPS USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

GoPlus Security (GPS) Bugünkü Teknik Analizi

GoPlus Security (GPS) Bugünkü Teknik Analizi

GoPlus Security Analiz sayfası, GPS tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. GoPlus Security projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

GoPlus Security (GPS) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,009088--+%0,94+%1,81+%13,92
GoPlus Security Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

GoPlus Security Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, GoPlus Security için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 14
Nötr 6
Alış 6
Hareketli Ortalamalar:SatışSatış 9Nötr 1Alış 4
Teknik İndikatörler:SatışSatış 5Nötr 5Alış 2
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,009078
0,009077
R2
0,009077
0,009077
R1
0,009077
0,009077
PP
0,009076
0,009076
S1
0,009076
0,009076
S2
0,009075
0,009076
S3
0,009075
0,009075

GoPlus Security Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,81M
$5,42 M
$6,23 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,05 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,04 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,07 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,07 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

GoPlus Security Sermaye Akışı

Net GirişGPSUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,01 M0,01
2026-07-26-$0,04 M0,01
2026-07-25$0,04 M0,01
2026-07-24$0,04 M0,01
2026-07-23-$0,10 M0,01

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

GoPlus Security Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de GoPlus Security (GPS) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı GoPlus Security fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
GPS/USDT
$0,009088
$0,009088$0,009088
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

GPS / USD Hesaplayıcı

Miktar

GPS
GPS
USD
USD

1 GPS = 0,009088 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.