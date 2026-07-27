GoPlus Security (GPS) Bugünkü Teknik Analizi GoPlus Security Analiz sayfası, GPS tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. GoPlus Security projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

GoPlus Security (GPS) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,009088 -- +%0,94 +%1,81 +%13,92

GoPlus Security Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, GoPlus Security için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 14 Nötr 6 Alış 6 Hareketli Ortalamalar : Satış Satış 9 Nötr 1 Alış 4 Teknik İndikatörler : Satış Satış 5 Nötr 5 Alış 2 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,009078 0,009077 R2 0,009077 0,009077 R1 0,009077 0,009077 PP 0,009076 0,009076 S1 0,009076 0,009076 S2 0,009075 0,009076 S3 0,009075 0,009075

GoPlus Security Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,81M $5,42 M $6,23 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,05 M 3 Günlük Aktif Satış $0,04 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,07 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,07 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. GoPlus Security Sermaye Akışı Net Giriş GPSUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,01 M 0,01 2026-07-26 -$0,04 M 0,01 2026-07-25 $0,04 M 0,01 2026-07-24 $0,04 M 0,01 2026-07-23 -$0,10 M 0,01 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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