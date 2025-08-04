Outer Ring MMO (GQ) Nedir?

Outer Ring, Windex Technologies OÜ tarafından ManiacPanda Games markası altında Nexxyo Labs ile işbirliği içinde geliştirilen bir bilim kurgu ve fantezi MMORPG video oyunudur. Oyun, "Play to Earn" ekonomik konseptine dayalı bir evrende geçmektedir. Deneyimli bir şirket tarafından geliştirilmekte olan büyüyen bir sektörde benzersiz bir yatırım fırsatıdır.

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GQ Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GQ / VND ₫ 1,6236355 1 GQ / AUD A$ 0,000095018 1 GQ / GBP ￡ 0,000046275 1 GQ / EUR € 0,000053062 1 GQ / USD $ 0,0000617 1 GQ / MYR RM 0,000260991 1 GQ / TRY ₺ 0,002509956 1 GQ / JPY ¥ 0,0090699 1 GQ / ARS ARS$ 0,083378295 1 GQ / RUB ₽ 0,004907001 1 GQ / INR ₹ 0,005383942 1 GQ / IDR Rp 1,011475248 1 GQ / KRW ₩ 0,085456968 1 GQ / PHP ₱ 0,003549601 1 GQ / EGP ￡E. 0,002956664 1 GQ / BRL R$ 0,000341818 1 GQ / CAD C$ 0,000084529 1 GQ / BDT ৳ 0,007448424 1 GQ / NGN ₦ 0,093342845 1 GQ / UAH ₴ 0,002546359 1 GQ / VES Bs 0,0075891 1 GQ / CLP $ 0,059849 1 GQ / PKR Rs 0,017287723 1 GQ / KZT ₸ 0,03306503 1 GQ / THB ฿ 0,002002782 1 GQ / TWD NT$ 0,001841128 1 GQ / AED د.إ 0,000226439 1 GQ / CHF Fr 0,00004936 1 GQ / HKD HK$ 0,000483728 1 GQ / MAD .د.م 0,000557768 1 GQ / MXN $ 0,001162428 1 GQ / PLN zł 0,000227056 1 GQ / RON лв 0,000270246 1 GQ / SEK kr 0,000595405 1 GQ / BGN лв 0,000103656 1 GQ / HUF Ft 0,021224183 1 GQ / CZK Kč 0,001309274 1 GQ / KWD د.ك 0,0000186951 1 GQ / ILS ₪ 0,000210397

Outer Ring MMO Kaynağı

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