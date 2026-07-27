GRAM(prev.Toncoin) (GRAM) Bugünkü Teknik Analizi GRAM(prev.Toncoin) Analiz sayfası, GRAM tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. GRAM(prev.Toncoin) projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

GRAM(prev.Toncoin) (GRAM) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $1,485 -- +%3,62 -%5,54 +%14,31

GRAM(prev.Toncoin) Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, GRAM(prev.Toncoin) için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Alış Satış 7 Nötr 4 Alış 15 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Alış Satış 1 Nötr 2 Alış 11 Teknik İndikatörler : Nötr Satış 6 Nötr 2 Alış 4 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 1,484 1,484 R2 1,484 1,484 R1 1,484 1,484 PP 1,484 1,484 S1 1,484 1,484 S2 1,484 1,484 S3 1,484 1,484

GRAM(prev.Toncoin) Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,62M $8,61 M $9,22 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,18M 3 Günlük Aktif Alış $1,44 M 3 Günlük Aktif Satış $1,62 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,05M 7 Günlük Aktif Alışlar $5,02 M 7 Günlük Aktif Satışlar $4,97 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. GRAM(prev.Toncoin) Sermaye Akışı Net Giriş GRAMUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,82 M 1,48 2026-07-26 $0,61 M 1,52 2026-07-25 $0,29 M 1,47 2026-07-24 $0,37 M 1,46 2026-07-23 $1,51 M 1,48 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.