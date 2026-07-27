Griffain.com (GRIFFAIN) Bugünkü Teknik Analizi Griffain.com Analiz sayfası, GRIFFAIN tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Griffain.com projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Griffain.com (GRIFFAIN) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,008887 -- +%4,38 -%2,43 -%50,18

Griffain.com Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Griffain.com için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Alış Satış 6 Nötr 6 Alış 14 Hareketli Ortalamalar : Alış Satış 3 Nötr 1 Alış 10 Teknik İndikatörler : Nötr Satış 3 Nötr 5 Alış 4 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,00896 0,00895 R2 0,00895 0,00895 R1 0,00895 0,00895 PP 0,00894 0,00894 S1 0,00894 0,00894 S2 0,00893 0,00894 S3 0,00893 0,00893

Griffain.com Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,12M $1,12 M $1,24 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,01M 3 Günlük Aktif Alış $0,04 M 3 Günlük Aktif Satış $0,03 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,08 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,08 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Griffain.com Sermaye Akışı Net Giriş GRIFFAINUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,00 M 0,01 2026-07-26 $0,00 M 0,01 2026-07-25 $0,00 M 0,01 2026-07-24 $0,00 M 0,01 2026-07-23 $0,00 M 0,01 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

MEXC'de Griffain.com (GRIFFAIN) Piyasaları ile Alım Satım Yapın Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Griffain.com fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın. İşlem Çiftleri Fiyat 24 sa Değişim 24 sa Hacim GRIFFAIN / USDT $0,008892 $0,008892 $0,008892 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat GRIFFAIN / USDC $0,008866 $0,008866 $0,008866 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat