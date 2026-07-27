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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Graph Token hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Graph Token hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Graph Token (GRT) Bugünkü Teknik Analizi

Graph Token (GRT) Bugünkü Teknik Analizi

Graph Token Analiz sayfası, GRT tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Graph Token projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Graph Token (GRT) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,01553---%7,62-%15,42-%36,49
Graph Token Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Graph Token Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Graph Token için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 12
Nötr 5
Alış 9
Hareketli Ortalamalar:AlışSatış 5Nötr 1Alış 8
Teknik İndikatörler:Güçlü SatışSatış 7Nötr 4Alış 1
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,0155
0,0155
R2
0,0155
0,01549
R1
0,01549
0,01549
PP
0,01549
0,01549
S1
0,01548
0,01548
S2
0,01548
0,01548
S3
0,01547
0,01548

Graph Token Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
0,37M
$8,06 M
$7,69 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,02M
3 Günlük Aktif Alış
$0,66 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,67 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,01M
7 Günlük Aktif Alışlar
$1,52 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$1,51 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Graph Token Sermaye Akışı

Net GirişGRTUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,17 M0,02
2026-07-26$0,00 M0,02
2026-07-25-$0,02 M0,02
2026-07-24-$0,05 M0,02
2026-07-23-$0,02 M0,02

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Graph Token Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Graph Token (GRT) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Graph Token fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
GRT/USDT
$0,01552
$0,01552$0,01552
%0,00
%0,00 (USDT)
GRT/USDC
$0,01552
$0,01552$0,01552
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

GRT / USD Hesaplayıcı

Miktar

GRT
GRT
USD
USD

1 GRT = 0,01553 USD

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