Graph Token (GRT) Bugünkü Teknik Analizi Graph Token Analiz sayfası, GRT tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Graph Token projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Graph Token (GRT) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,01553 -- -%7,62 -%15,42 -%36,49

Graph Token Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Graph Token için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 12 Nötr 5 Alış 9 Hareketli Ortalamalar : Alış Satış 5 Nötr 1 Alış 8 Teknik İndikatörler : Güçlü Satış Satış 7 Nötr 4 Alış 1 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,0155 0,0155 R2 0,0155 0,01549 R1 0,01549 0,01549 PP 0,01549 0,01549 S1 0,01548 0,01548 S2 0,01548 0,01548 S3 0,01547 0,01548

Graph Token Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi 0,37M $8,06 M $7,69 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,02M 3 Günlük Aktif Alış $0,66 M 3 Günlük Aktif Satış $0,67 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,01M 7 Günlük Aktif Alışlar $1,52 M 7 Günlük Aktif Satışlar $1,51 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Graph Token Sermaye Akışı Net Giriş GRTUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,17 M 0,02 2026-07-26 $0,00 M 0,02 2026-07-25 -$0,02 M 0,02 2026-07-24 -$0,05 M 0,02 2026-07-23 -$0,02 M 0,02 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

MEXC'de Graph Token (GRT) Piyasaları ile Alım Satım Yapın Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Graph Token fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın. İşlem Çiftleri Fiyat 24 sa Değişim 24 sa Hacim GRT / USDT $0,01552 $0,01552 $0,01552 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat GRT / USDC $0,01552 $0,01552 $0,01552 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat