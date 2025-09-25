Bugünkü canlı GXP fiyatı -- USD. GXP / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. GXP fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı GXP fiyatı -- USD. GXP / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. GXP fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

GXP Hakkında Daha Fazla Bilgi

GXP Fiyat Bilgileri

GXP Token Ekonomisi

GXP Fiyat Tahmini

GXP Logosu

GXP Fiyatı(GXP)

Listelenmedi

USD
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-25 16:37:57 (UTC+8)

GXP (GXP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
--
----
24 sa Düşük
--
----
24 sa Yüksek

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

GXP (GXP) canlı fiyatı --. GXP, son 24 saat içinde en düşük -- ve en yüksek -- fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GXP için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GXP son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

GXP (GXP) Piyasa Bilgileri

--
----

--
----

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

Şu anki GXP piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GXP arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

GXP (GXP) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için GXP fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
No Data
Bugünkü GXP Fiyatı Değişimi

Bugün, GXP, -- (--) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

GXP 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat -- (--) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

GXP 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, GXP değişimi -- (--) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

GXP 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat -- (--) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

GXP (GXP) Nedir?

GXP, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, GXP yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- GXP staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda GXP hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, GXP satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

GXP Fiyat Tahmini (USD)

GXP (GXP) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? GXP (GXP) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak GXP için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

GXP fiyat tahminini hemen kontrol edin!

GXP (GXP) Token Ekonomisi

GXP (GXP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GXP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

GXP (GXP) Satın Alma

Nasıl GXP satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım GXP Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: GXP Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü GXP (GXP) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı GXP fiyatı, -- USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
GXP / USD güncel fiyatı nedir?
GXP / USD güncel fiyatı --. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
GXP varlığının piyasa değeri nedir?
GXP piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki GXP arzı nedir?
Dolaşımdaki GXP arzı, -- USD.
GXP için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
GXP, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük GXP fiyatı (ATL) nedir?
GXP, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
GXP işlem hacmi nedir?
GXP için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
GXP bu yıl daha da yükselir mi?
GXP piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için GXP fiyat tahminine göz atın.
GXP (GXP) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-23 14:29:00Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 43'e Düştü, "Korku" Duygusu Neredeyse Bir Ayın En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-23 04:32:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası momentumu devam edemiyor, "TOTAL3" son 4 günde %6,41 düşüş gösterdi, piyasa yeniden soğuyor
09-22 16:24:00Sektör Haberleri
Son 1 saatte piyasa genelindeki tasfiyeler 1,037 milyar dolara ulaştı, uzun pozisyonlar 1,017 milyar dolar tutarında
09-22 13:03:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, Bitcoin 115.000 doların altına indi, ETH, SOL, BNB hepsi %4'ün üzerinde değer kaybetti
09-22 09:43:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası zayıf salınımda, bazı güçlü çeşitler geri çekiliyor, Bitcoin $115.000'da zar zor tutuyor
09-21 13:36:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 79 bildiriyor, dört gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor

Öne Çıkan Haberler

Aster DEX Nedir? Yeni Nesil Perp Ticaret Protokolü

September 25, 2025

Spekülatör Aktivitesinin Zayıflaması Bitcoin Kurlarını Stabilize Etti

September 24, 2025

Kripto Pazarında Düzeltme Olduğunda Ne Yapmalısınız?

September 24, 2025
