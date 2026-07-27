Haedal Protocol (HAEDAL) Bugünkü Teknik Analizi Haedal Protocol Analiz sayfası, HAEDAL tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Haedal Protocol projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Haedal Protocol (HAEDAL) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,01527 -- -%7,29 -%7,23 -%52,90

Haedal Protocol Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Haedal Protocol için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Alış Satış 9 Nötr 2 Alış 15 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Alış Satış 2 Nötr 0 Alış 12 Teknik İndikatörler : Satış Satış 7 Nötr 2 Alış 3 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,01526 0,01525 R2 0,01525 0,01525 R1 0,01525 0,01525 PP 0,01524 0,01524 S1 0,01524 0,01524 S2 0,01523 0,01524 S3 0,01523 0,01523

Haedal Protocol Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,42M $6,07 M $6,49 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,02 M 3 Günlük Aktif Satış $0,02 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,02M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,17 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,19 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Haedal Protocol Sermaye Akışı Net Giriş HAEDALUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,01 M 0,02 2026-07-26 -$0,02 M 0,02 2026-07-25 -$0,01 M 0,02 2026-07-24 $0,02 M 0,02 2026-07-23 -$0,04 M 0,02 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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