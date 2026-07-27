Hedera (HBAR) Bugünkü Teknik Analizi Hedera Analiz sayfası, HBAR tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Hedera projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Hedera (HBAR) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,06944 -- +%4,70 -%4,67 -%22,18

Hedera Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Hedera için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Alış Satış 7 Nötr 1 Alış 18 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Alış Satış 0 Nötr 0 Alış 14 Teknik İndikatörler : Satış Satış 7 Nötr 1 Alış 4 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,0695 0,06949 R2 0,06949 0,06948 R1 0,06948 0,06948 PP 0,06947 0,06947 S1 0,06946 0,06946 S2 0,06945 0,06946 S3 0,06944 0,06945

Hedera Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi 0,29M $13,19 M $12,90 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,01M 3 Günlük Aktif Alış $9,24 M 3 Günlük Aktif Satış $9,24 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,91M 7 Günlük Aktif Alışlar $32,80 M 7 Günlük Aktif Satışlar $33,71 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Hedera Sermaye Akışı Net Giriş HBARUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$1,03 M 0,07 2026-07-26 $0,00 M 0,07 2026-07-25 -$0,66 M 0,07 2026-07-24 -$0,15 M 0,07 2026-07-23 -$1,14 M 0,07 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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