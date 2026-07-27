Hemi (HEMI) Bugünkü Teknik Analizi Hemi Analiz sayfası, HEMI tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Hemi projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Hemi (HEMI) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,004638 -- -%17,43 +%2,04 -%41,48

Hemi Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Hemi için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 15 Nötr 2 Alış 9 Hareketli Ortalamalar : Nötr Satış 8 Nötr 0 Alış 6 Teknik İndikatörler : Satış Satış 7 Nötr 2 Alış 3 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,004635 0,004632 R2 0,004632 0,00463 R1 0,00463 0,004629 PP 0,004627 0,004627 S1 0,004625 0,004625 S2 0,004622 0,004624 S3 0,00462 0,004622

Hemi Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,07M $3,03 M $3,11 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,28 M 3 Günlük Aktif Satış $0,28 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,01M 7 Günlük Aktif Alışlar $2,62 M 7 Günlük Aktif Satışlar $2,61 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Hemi Sermaye Akışı Net Giriş HEMIUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,07 M 0,00 2026-07-26 -$0,04 M 0,00 2026-07-25 -$0,04 M 0,00 2026-07-24 -$0,08 M 0,00 2026-07-23 -$0,03 M 0,01 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

MEXC'de Hemi (HEMI) Piyasaları ile Alım Satım Yapın Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Hemi fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın. İşlem Çiftleri Fiyat 24 sa Değişim 24 sa Hacim HEMI / USDT $0,004638 $0,004638 $0,004638 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat HEMI / USDC $0,004627 $0,004627 $0,004627 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat