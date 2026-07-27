Hashflow (HFT) Bugünkü Teknik Analizi Hashflow Analiz sayfası, HFT tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Hashflow projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Hashflow (HFT) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,010476 -- +%18,35 +%19,20 -%26,59

Hashflow Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Hashflow için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Alış Satış 6 Nötr 1 Alış 19 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Alış Satış 0 Nötr 0 Alış 14 Teknik İndikatörler : Nötr Satış 6 Nötr 1 Alış 5 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,01046 0,01046 R2 0,01046 0,01045 R1 0,01045 0,01045 PP 0,01045 0,01045 S1 0,01044 0,01044 S2 0,01044 0,01044 S3 0,01043 0,01044

Hashflow Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,45M $6,79 M $7,24 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,02 M 3 Günlük Aktif Satış $0,02 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,06 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,06 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Hashflow Sermaye Akışı Net Giriş HFTUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,02 M 0,01 2026-07-26 $0,01 M 0,01 2026-07-25 $0,01 M 0,01 2026-07-24 -$0,03 M 0,01 2026-07-23 $0,06 M 0,01 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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