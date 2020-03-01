Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere HIVE hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere HIVE hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

HIVE Hakkında Daha Fazla Bilgi

HIVE Fiyat Bilgileri

HIVE Nedir

HIVE Whitepaper

HIVE Resmi Websitesi

HIVE Token Ekonomisi

HIVE Fiyat Tahmini

HIVE Fiyat Geçmişi

HIVE Satın Alma Kılavuzu

HIVE / İtibari Para Dönüştürücüsü

HIVE Spot

HIVE USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

HIVE (HIVE) Bugünkü Teknik Analizi

HIVE (HIVE) Bugünkü Teknik Analizi

HIVE Analiz sayfası, HIVE tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. HIVE projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

HIVE (HIVE) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,04607---%3,85-%8,76-%23,69
HIVE Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

HIVE Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, HIVE için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 12
Nötr 3
Alış 11
Hareketli Ortalamalar:AlışSatış 4Nötr 0Alış 10
Teknik İndikatörler:Güçlü SatışSatış 8Nötr 3Alış 1
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,04615
0,04614
R2
0,04614
0,04613
R1
0,04613
0,04613
PP
0,04612
0,04612
S1
0,04611
0,04611
S2
0,0461
0,04611
S3
0,04609
0,0461

HIVE Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
0,04M
$1,52 M
$1,48 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,01 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,01 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,03 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,03 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

HIVE Sermaye Akışı

Net GirişHIVEUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,01 M0,05
2026-07-26$0,03 M0,05
2026-07-25$0,02 M0,05
2026-07-24$0,01 M0,05
2026-07-23-$0,01 M0,05

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

HIVE Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de HIVE (HIVE) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı HIVE fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
HIVE/USDT
$0,04607
$0,04607$0,04607
%0,00
%0,00 (USDT)
HIVE/USDC
$0,04605
$0,04605$0,04605
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

HIVE / USD Hesaplayıcı

Miktar

HIVE
HIVE
USD
USD

1 HIVE = 0,04607 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.