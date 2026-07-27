Hamster Kombat (HMSTR) Bugünkü Teknik Analizi Hamster Kombat Analiz sayfası, HMSTR tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Hamster Kombat projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Hamster Kombat (HMSTR) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,000174 -- -%1,09 -%4,35 +%13,79

Hamster Kombat Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Hamster Kombat için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Alış Satış 10 Nötr 1 Alış 15 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Alış Satış 2 Nötr 0 Alış 12 Teknik İndikatörler : Satış Satış 8 Nötr 1 Alış 3 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,0001739 0,0001738 R2 0,0001738 0,0001738 R1 0,0001738 0,0001738 PP 0,0001737 0,0001737 S1 0,0001737 0,0001737 S2 0,0001736 0,0001737 S3 0,0001736 0,0001736

Hamster Kombat Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,08M $3,15 M $3,23 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,08 M 3 Günlük Aktif Satış $0,08 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,01M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,32 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,33 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Hamster Kombat Sermaye Akışı Net Giriş HMSTRUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,08 M 0,00 2026-07-26 -$0,07 M 0,00 2026-07-25 -$0,14 M 0,00 2026-07-24 -$0,14 M 0,00 2026-07-23 -$0,16 M 0,00 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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