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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Hamster Kombat hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Hamster Kombat hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Hamster Kombat (HMSTR) Bugünkü Teknik Analizi

Hamster Kombat (HMSTR) Bugünkü Teknik Analizi

Hamster Kombat Analiz sayfası, HMSTR tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Hamster Kombat projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Hamster Kombat (HMSTR) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,000174---%1,09-%4,35+%13,79
Hamster Kombat Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Hamster Kombat Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Hamster Kombat için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Alış
Satış 10
Nötr 1
Alış 15
Hareketli Ortalamalar:Güçlü AlışSatış 2Nötr 0Alış 12
Teknik İndikatörler:SatışSatış 8Nötr 1Alış 3
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,0001739
0,0001738
R2
0,0001738
0,0001738
R1
0,0001738
0,0001738
PP
0,0001737
0,0001737
S1
0,0001737
0,0001737
S2
0,0001736
0,0001737
S3
0,0001736
0,0001736

Hamster Kombat Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,08M
$3,15 M
$3,23 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,08 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,08 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,01M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,32 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,33 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Hamster Kombat Sermaye Akışı

Net GirişHMSTRUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,08 M0,00
2026-07-26-$0,07 M0,00
2026-07-25-$0,14 M0,00
2026-07-24-$0,14 M0,00
2026-07-23-$0,16 M0,00

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Hamster Kombat Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Hamster Kombat (HMSTR) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Hamster Kombat fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
HMSTR/USDT
$0,000174
$0,000174$0,000174
%0,00
%0,00 (USDT)
HMSTR/USDC
$0,0001739
$0,0001739$0,0001739
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

HMSTR / USD Hesaplayıcı

Miktar

HMSTR
HMSTR
USD
USD

1 HMSTR = 0,000174 USD

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