Handshake / South Korean Won Dönüşüm Tablosu
HNS / KRW Dönüşüm Tablosu
- 1 HNS5.34 KRW
- 2 HNS10.69 KRW
- 3 HNS16.03 KRW
- 4 HNS21.38 KRW
- 5 HNS26.72 KRW
- 6 HNS32.06 KRW
- 7 HNS37.41 KRW
- 8 HNS42.75 KRW
- 9 HNS48.10 KRW
- 10 HNS53.44 KRW
- 50 HNS267.21 KRW
- 100 HNS534.41 KRW
- 1,000 HNS5,344.15 KRW
- 5,000 HNS26,720.74 KRW
- 10,000 HNS53,441.48 KRW
Yukarıdaki tablo, 1 HNS ile 10.000 HNS arasındaki bir aralıkta, Handshake ile South Korean Won (HNS ile KRW) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son KRW piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen HNS tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel HNS / KRW arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
KRW / HNS Dönüşüm Tablosu
- 1 KRW0.1871 HNS
- 2 KRW0.3742 HNS
- 3 KRW0.5613 HNS
- 4 KRW0.7484 HNS
- 5 KRW0.9356 HNS
- 6 KRW1.122 HNS
- 7 KRW1.309 HNS
- 8 KRW1.496 HNS
- 9 KRW1.684 HNS
- 10 KRW1.871 HNS
- 50 KRW9.356 HNS
- 100 KRW18.71 HNS
- 1,000 KRW187.1 HNS
- 5,000 KRW935.6 HNS
- 10,000 KRW1,871 HNS
Yukarıdaki tablo, 1 KRW ile 10.000 KRW arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı South Korean Won ile Handshake (KRW ile HNS) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan KRW tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Handshake alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Handshake (HNS), şu anda ₩ 5.34 KRW seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 6.50% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi ₩844.79K olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri ₩3.64B KRW şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Handshake Fiyatı sayfamıza göz atın.
971.09B KRW
Dolaşım Arzı
844.79K
24 Saatlik İşlem Hacmi
3.64B KRW
Piyasa Değeri
6.50%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
₩ 0.00388
24 sa Yüksek
₩ 0.003127
24 sa Düşük
Yukarıdaki HNS / KRW trend grafiği, Handshake kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve KRW biriminden Handshake değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Handshake fiyatını kontrol edin.
HNS / KRW Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 HNS = 5.34 KRW | 1 KRW = 0.1871 HNS
Bugün, 1 HNS / KRW dönüşüm oranı 5.34 KRW kurundadır.
5 HNS satın almak için 26.72 KRW gereklidir ve 10 HNS değeri 53.44 KRW olarak hesaplanır.
1 KRW, 0.1871 HNS varlığına dönüştürülebilir.
50 KRW, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 9.356 HNS varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 HNS / KRW karşısındaki dönüşüm oranı -15.74% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 6.50% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 5.532362786872139 KRW, en düşük seviye ise 4.458685163543603 KRW olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 HNS değeri 11.379842113924367 KRW idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -53.04% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde HNS, -4.28615529312826 KRW oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -44.51% oranında bir değişime yol açtı.
Handshake (HNS) Hakkında Her Şey
Artık Handshake (HNS) fiyatını hesapladığınıza göre, Handshake hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. HNS geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Handshake nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
HNS / KRW Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Handshake (HNS), 4.458685163543603 KRW ile 5.532362786872139 KRW arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 3.808489949416362 KRW ile 8.555200185884752 KRW arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı HNS / KRW fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|₩ 0
|₩ 0
|₩ 0
|₩ 14.25
|En Düşük
|₩ 0
|₩ 0
|₩ 0
|₩ 0
|Ortalama
|₩ 0
|₩ 0
|₩ 0
|₩ 0
|Volatilite
|+20.55%
|+74.84%
|+91.98%
|+160.44%
|Değişim
|+2.26%
|-15.73%
|-53.03%
|-44.50%
2026 ve 2030 Yılları için KRW Biriminden Handshake Fiyat Tahmini
Handshake fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel HNS / KRW tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için HNS Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Handshake mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık ₩5.61 KRW seviyesine ulaşabilir.
2030 için HNS Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, HNS aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık ₩6.82 KRW fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Handshake Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut HNS İşlem Çiftleri
HNS/USDT
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, HNS Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Handshake varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan HNS varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden HNS Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir Handshake Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
Handshake Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze Handshake eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl Handshake satın alınır › veya Hemen başlayın ›
HNS ve KRW için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Handshake (HNS) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Handshake Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.003748
- 7 Günlük Değişim: -15.74%
- 30 Günlük Trend: -53.04%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
HNS dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, KRW para birimine dönüştürseniz bile, HNS kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[HNS Fiyatı] [HNS / USD]
South Korean Won (KRW) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (KRW/USD): 0.0007008932783202666
- 7 Günlük Değişim: -2.29%
- 30 Günlük Trend: -2.29%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir KRW para birimi, aynı tutarda HNS almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir KRW para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan KRW ile güvenli bir şekilde HNS satın alın.
HNS ile KRW Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Handshake (HNS) ile South Korean Won (KRW) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. HNS ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve HNS varlığının KRW karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve KRW arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. KRW Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler KRW varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle KRW zayıfladığında, yatırımcılar HNS gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Handshake gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda HNS varlığına yönelik talep artabilir ve bu da KRW para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen HNS Kriptosunu KRW Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı HNS / KRW dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl HNS / KRW Dönüşümü Yapılır?
HNS Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak HNS kriptosundan KRW para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı HNS / KRW Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel HNS / KRW kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. HNS ve KRW hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
HNS varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl HNS satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
HNS / KRW dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
HNS ile KRW arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, HNS varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak KRW birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
HNS ile KRW arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
HNS ile KRW arasındaki kur, Handshake ve South Korean Won varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen HNS / KRW kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
HNS ile KRW arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
HNS ile KRW arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda HNS kriptosunu KRW para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
HNS kriptosundan KRW para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
HNS kriptosunun KRW para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle HNS varlığının KRW karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, HNS ile KRW arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, KRW para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve HNS sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
HNS ile KRW arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Handshake halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da HNS ile KRW arasındaki kuru doğrudan etkiler.
HNS ile KRW kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
HNS ile KRW arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki HNS ile KRW arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Handshake fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
HNS ile KRW arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak KRW piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
HNS / KRW için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Handshake ve South Korean Won arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Handshake ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
HNS kriptosunu KRW para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, KRW para birimini eşit değerdeki HNS kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
HNS / KRW dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, HNS fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, HNS / KRW, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında HNS ile KRW arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak KRW para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, HNS / KRW arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Daha Fazla Handshake / İtibari Para Dönüşümünü Keşfedin
Diğer Kripto Paralardan KRW İtibari Parasına Dönüşüm
Neden MEXC'de Handshake Satın Almalısınız?
MEXC, güvenilirliği, geniş kapsamlı likiditesi ve token çeşitliliğiyle tanınır ve Handshake satın almak için en iyi kripto platformlarından biridir.
Milyonlarca kullanıcıya katılın ve MEXC ile hemen Handshake satın alın.
