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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Helium Network Token hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Helium Network Token hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Helium Network Token (HNT) Bugünkü Teknik Analizi

Helium Network Token (HNT) Bugünkü Teknik Analizi

Helium Network Token Analiz sayfası, HNT tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Helium Network Token projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Helium Network Token (HNT) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,1906---%6,44-%24,97-%80,47
Helium Network Token Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Helium Network Token Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Helium Network Token için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 12
Nötr 10
Alış 4
Hareketli Ortalamalar:SatışSatış 6Nötr 6Alış 2
Teknik İndikatörler:SatışSatış 6Nötr 4Alış 2
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,1901
0,1901
R2
0,1901
0,19
R1
0,19
0,19
PP
0,19
0,19
S1
0,1899
0,1899
S2
0,1899
0,1899
S3
0,1898
0,1899

Helium Network Token Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,33M
$1,55 M
$1,88 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,02M
3 Günlük Aktif Alış
$0,14 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,12 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,02M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,22 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,20 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Helium Network Token Sermaye Akışı

Net GirişHNTUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,02 M0,19
2026-07-26-$0,01 M0,20
2026-07-25-$0,02 M0,19
2026-07-24-$0,01 M0,20
2026-07-23-$0,06 M0,20

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Helium Network Token Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Helium Network Token (HNT) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Helium Network Token fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
HNT/USDT
$0,1906
$0,1906$0,1906
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

HNT / USD Hesaplayıcı

Miktar

HNT
HNT
USD
USD

1 HNT = 0,1906 USD

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