Helium Network Token (HNT) Bugünkü Teknik Analizi Helium Network Token Analiz sayfası, HNT tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Helium Network Token projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Helium Network Token (HNT) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,1906 -- -%6,44 -%24,97 -%80,47

Helium Network Token Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Helium Network Token için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 12 Nötr 10 Alış 4 Hareketli Ortalamalar : Satış Satış 6 Nötr 6 Alış 2 Teknik İndikatörler : Satış Satış 6 Nötr 4 Alış 2 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,1901 0,1901 R2 0,1901 0,19 R1 0,19 0,19 PP 0,19 0,19 S1 0,1899 0,1899 S2 0,1899 0,1899 S3 0,1898 0,1899

Helium Network Token Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,33M $1,55 M $1,88 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,02M 3 Günlük Aktif Alış $0,14 M 3 Günlük Aktif Satış $0,12 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,02M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,22 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,20 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Helium Network Token Sermaye Akışı Net Giriş HNTUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,02 M 0,19 2026-07-26 -$0,01 M 0,20 2026-07-25 -$0,02 M 0,19 2026-07-24 -$0,01 M 0,20 2026-07-23 -$0,06 M 0,20 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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