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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Holoworld AI hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Holoworld AI hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Holoworld AI (HOLO) Bugünkü Teknik Analizi

Holoworld AI (HOLO) Bugünkü Teknik Analizi

Holoworld AI Analiz sayfası, HOLO tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Holoworld AI projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Holoworld AI (HOLO) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,06948--+%11,48-%0,33+%10,53
Holoworld AI Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Holoworld AI Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Holoworld AI için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 15
Nötr 2
Alış 9
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 12Nötr 0Alış 2
Teknik İndikatörler:AlışSatış 3Nötr 2Alış 7
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,06947
0,06943
R2
0,06943
0,06939
R1
0,06938
0,06937
PP
0,06934
0,06934
S1
0,06929
0,0693
S2
0,06925
0,06928
S3
0,0692
0,06925

Holoworld AI Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,45M
$4,00 M
$4,45 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,01M
3 Günlük Aktif Alış
$0,13 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,12 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,01M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,29 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,30 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Holoworld AI Sermaye Akışı

Net GirişHOLOUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,01 M0,07
2026-07-26$0,11 M0,07
2026-07-25-$0,05 M0,07
2026-07-24-$0,04 M0,07
2026-07-23-$0,21 M0,07

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Holoworld AI Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Holoworld AI (HOLO) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Holoworld AI fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
HOLO/USDT
$0,06948
$0,06948$0,06948
%0,00
%0,00 (USDT)
HOLO/USDC
$0,06935
$0,06935$0,06935
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

HOLO / USD Hesaplayıcı

Miktar

HOLO
HOLO
USD
USD

1 HOLO = 0,06948 USD

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