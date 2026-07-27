Defi App (HOME) Bugünkü Teknik Analizi Defi App Analiz sayfası, HOME tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Defi App projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Defi App (HOME) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,005858 -- -%23,13 -%67,98 -%61,62

Defi App Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Defi App için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 17 Nötr 3 Alış 6 Hareketli Ortalamalar : Satış Satış 9 Nötr 0 Alış 5 Teknik İndikatörler : Güçlü Satış Satış 8 Nötr 3 Alış 1 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,005842 0,005841 R2 0,005841 0,005839 R1 0,005839 0,005839 PP 0,005838 0,005838 S1 0,005836 0,005836 S2 0,005835 0,005836 S3 0,005833 0,005835

Defi App Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,33M $3,10 M $3,43 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,02M 3 Günlük Aktif Alış $0,31 M 3 Günlük Aktif Satış $0,33 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 7 Günlük Aktif Alışlar $1,17 M 7 Günlük Aktif Satışlar $1,18 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Defi App Sermaye Akışı Net Giriş HOMEUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,13 M 0,01 2026-07-26 $0,00 M 0,01 2026-07-25 -$0,02 M 0,01 2026-07-24 -$0,29 M 0,01 2026-07-23 $0,01 M 0,01 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

MEXC'de Defi App (HOME) Piyasaları ile Alım Satım Yapın Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Defi App fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın. İşlem Çiftleri Fiyat 24 sa Değişim 24 sa Hacim HOME / USDT $0,00585 $0,00585 $0,00585 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat HOME / USDC $0,005838 $0,005838 $0,005838 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat