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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Defi App hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Defi App hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Defi App (HOME) Bugünkü Teknik Analizi

Defi App (HOME) Bugünkü Teknik Analizi

Defi App Analiz sayfası, HOME tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Defi App projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Defi App (HOME) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,005858---%23,13-%67,98-%61,62
Defi App Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Defi App Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Defi App için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 17
Nötr 3
Alış 6
Hareketli Ortalamalar:SatışSatış 9Nötr 0Alış 5
Teknik İndikatörler:Güçlü SatışSatış 8Nötr 3Alış 1
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,005842
0,005841
R2
0,005841
0,005839
R1
0,005839
0,005839
PP
0,005838
0,005838
S1
0,005836
0,005836
S2
0,005835
0,005836
S3
0,005833
0,005835

Defi App Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,33M
$3,10 M
$3,43 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,02M
3 Günlük Aktif Alış
$0,31 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,33 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
7 Günlük Aktif Alışlar
$1,17 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$1,18 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Defi App Sermaye Akışı

Net GirişHOMEUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,13 M0,01
2026-07-26$0,00 M0,01
2026-07-25-$0,02 M0,01
2026-07-24-$0,29 M0,01
2026-07-23$0,01 M0,01

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Defi App Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Defi App (HOME) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Defi App fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
HOME/USDT
$0,00585
$0,00585$0,00585
%0,00
%0,00 (USDT)
HOME/USDC
$0,005838
$0,005838$0,005838
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

HOME / USD Hesaplayıcı

Miktar

HOME
HOME
USD
USD

1 HOME = 0,005858 USD

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