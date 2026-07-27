Holo Token (HOT) Bugünkü Teknik Analizi Holo Token Analiz sayfası, HOT tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Holo Token projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Holo Token (HOT) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,0003348 -- -%0,48 +%8,91 -%22,79

Holo Token Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Holo Token için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Güçlü Satış Satış 17 Nötr 5 Alış 4 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Satış Satış 11 Nötr 1 Alış 2 Teknik İndikatörler : Satış Satış 6 Nötr 4 Alış 2 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,0003326 0,0003325 R2 0,0003325 0,0003324 R1 0,0003324 0,0003324 PP 0,0003323 0,0003323 S1 0,0003322 0,0003322 S2 0,0003321 0,0003322 S3 0,000332 0,0003321

Holo Token Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,03M $2,26 M $2,29 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,01M 3 Günlük Aktif Alış $0,10 M 3 Günlük Aktif Satış $0,09 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,14 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,14 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Holo Token Sermaye Akışı Net Giriş HOTUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,01 M 0,00 2026-07-26 $0,10 M 0,00 2026-07-25 $0,02 M 0,00 2026-07-24 -$0,05 M 0,00 2026-07-23 $0,01 M 0,00 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

MEXC'de Holo Token (HOT) Piyasaları ile Alım Satım Yapın Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Holo Token fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın. İşlem Çiftleri Fiyat 24 sa Değişim 24 sa Hacim HOT / USDT $0,0003348 $0,0003348 $0,0003348 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat