Huma Finance (HUMA) Bugünkü Teknik Analizi Huma Finance Analiz sayfası, HUMA tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Huma Finance projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Huma Finance (HUMA) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,02156 -- +%1,22 -%4,78 +%0,41

Huma Finance Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Huma Finance için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 12 Nötr 7 Alış 7 Hareketli Ortalamalar : Nötr Satış 5 Nötr 4 Alış 5 Teknik İndikatörler : Satış Satış 7 Nötr 3 Alış 2 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,02157 0,02156 R2 0,02156 0,02156 R1 0,02156 0,02156 PP 0,02155 0,02155 S1 0,02155 0,02155 S2 0,02154 0,02155 S3 0,02154 0,02154

Huma Finance Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi 0,06M $1,36 M $1,30 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,06 M 3 Günlük Aktif Satış $0,05 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,12 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,12 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Huma Finance Sermaye Akışı Net Giriş HUMAUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,00 M 0,02 2026-07-26 $0,01 M 0,02 2026-07-25 -$0,01 M 0,02 2026-07-24 -$0,06 M 0,02 2026-07-23 $0,00 M 0,02 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

MEXC'de Huma Finance (HUMA) Piyasaları ile Alım Satım Yapın Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Huma Finance fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın. İşlem Çiftleri Fiyat 24 sa Değişim 24 sa Hacim HUMA / USDT $0,02156 $0,02156 $0,02156 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat HUMA / USDC $0,02152 $0,02152 $0,02152 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat