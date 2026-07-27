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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Huma Finance hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Huma Finance hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Huma Finance (HUMA) Bugünkü Teknik Analizi

Huma Finance (HUMA) Bugünkü Teknik Analizi

Huma Finance Analiz sayfası, HUMA tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Huma Finance projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Huma Finance (HUMA) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,02156--+%1,22-%4,78+%0,41
Huma Finance Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Huma Finance Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Huma Finance için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 12
Nötr 7
Alış 7
Hareketli Ortalamalar:NötrSatış 5Nötr 4Alış 5
Teknik İndikatörler:SatışSatış 7Nötr 3Alış 2
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,02157
0,02156
R2
0,02156
0,02156
R1
0,02156
0,02156
PP
0,02155
0,02155
S1
0,02155
0,02155
S2
0,02154
0,02155
S3
0,02154
0,02154

Huma Finance Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
0,06M
$1,36 M
$1,30 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,06 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,05 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,12 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,12 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Huma Finance Sermaye Akışı

Net GirişHUMAUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,00 M0,02
2026-07-26$0,01 M0,02
2026-07-25-$0,01 M0,02
2026-07-24-$0,06 M0,02
2026-07-23$0,00 M0,02

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Huma Finance Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Huma Finance (HUMA) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Huma Finance fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
HUMA/USDT
$0,02156
$0,02156$0,02156
%0,00
%0,00 (USDT)
HUMA/USDC
$0,02152
$0,02152$0,02152
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

HUMA / USD Hesaplayıcı

Miktar

HUMA
HUMA
USD
USD

1 HUMA = 0,02156 USD

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