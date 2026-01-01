Hyperliquid (HYPE) Bugünkü Teknik Analizi
Hyperliquid Analiz sayfası, HYPE tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Hyperliquid projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.
Hyperliquid (HYPE) Fiyat Değişimi
|Mevcut Fiyat
|24 sa
|7 Gün
|30 Gün
|90 Gün
|$23,9
|--
|-%12,43
|-%16,73
|-%39,28
Hyperliquid için YZ Günlük Analizi
Hyperliquid için Bugünkü Analiz 2026-01-13
- Güçlü Sermaye Akışı: Son üç gün içinde toplam net sermaye girişi 550.000 USDT’yi aştı, kesintisiz pozitif giriş eğilimi gösteriyor. Bu, piyasaya sürekli fon akışı olduğunu ve kısa vadede fiyatları yukarı yönlü desteklediğini gösteriyor.
- Sosyal Medya Duygusu Yükseliyor: Twitter’daki yükseliş hissi ortalama 64.7 puan civarında olup, işlem ilgisi ve tartışma popülaritesinde artışa karşılık gelmektedir; kısa vadeli spekülatif atmosfer güçlü, işlem hacmini ve dalgalanma aralığını artırma potansiyeline sahiptir.
- Boğa Gücü Önde: Son birkaç saatte uzun/kısa pozisyon oranı 6.7’nin üzerinde seyrediyor, seçkin hesapların yaklaşık %75’i uzun pozisyonda, vadeli işlem fonlama oranı %0.005 seviyesinde; genel olarak boğalar baskın durumda, piyasanın kısa vadede yükseliş ivmesini sürdürme isteğini gösteriyor.
Hyperliquid için Dünkü Analiz 2026-01-12
- Sermayenin Güçlü Geri Dönüşü: Son birkaç günde HYPE net giriş toplamı 8,5 milyon USD’yi aştı. Önceki üç gün boyunca yaşanan sürekli net sermaye çıkışının ardından keskin bir pozitif dönüş görülmesi, kısa vadeli alım gücünün arttığını ve kısa vadeli bir tepkiyi destekleyebileceğini gösteriyor.
- Sosyal Medya Popülaritesi Artıyor: Twitter’daki ilgi sürekli yükseliyor; yükseliş eğilimi ortalama olarak 55–70 aralığında puanlanıyor. Topluluk ilgisindeki artış, likidite büyümesini teşvik ediyor; ancak duygusal bölünme belirgin, spekülatif davranışlar işlem temposuna yön veriyor.
- Teknik ve Pozisyon Ayrışması: 4 saatlik periyotta KDJ göstergesi yüksek seviyede doygunlaştı (J değeri 75’i aştıktan sonra 39’a geriledi). Günlük MACD yatay dalgalanıyor, fiyat kısa vadeli MA20 desteğini kırdı; aynı zamanda vadeli işlem uzun-kısa oranı 6,7:1 seviyesinde. Seçkin hesapların uzun pozisyon avantajı zayıfladı, bu da kısa vadeli düzeltme riskine işaret ediyor.
