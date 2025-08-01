Ice Open Network (ICENETWORK) Nedir?

Ice Open Network (ION), kullanıcı dostu bir sürükle bırak dApp oluşturucu ile kusursuz merkeziyetsiz uygulamalara olanak tanıyan ve Web3 entegrasyonunu herkes için erişilebilir kılan, yüksek oranda ölçeklenebilir ve hızlı bir Katman 1 blok zinciridir. ION, kimlik doğrulama, sosyal medya ve güvenli veri yönetimi dahil olmak üzere çeşitli hizmetler için dijital etkileşimleri geliştirerek geniş bir kitlenin erişimine sunmakta ve blok zinciri ekosisteminde yeni bir standart belirlemektedir.

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Ice Open Network Fiyat Geleceği Tahmini

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Ice Open Network Fiyat Geçmişi

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Ice Open Network (ICENETWORK) Token Ekonomisi

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ICENETWORK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ICENETWORK / VND ₫ 151,99544 1 ICENETWORK / AUD A$ 0,00889504 1 ICENETWORK / GBP ￡ 0,004332 1 ICENETWORK / EUR € 0,00496736 1 ICENETWORK / USD $ 0,005776 1 ICENETWORK / MYR RM 0,02449024 1 ICENETWORK / TRY ₺ 0,23490992 1 ICENETWORK / JPY ¥ 0,849072 1 ICENETWORK / ARS ARS$ 7,81590992 1 ICENETWORK / RUB ₽ 0,46011616 1 ICENETWORK / INR ₹ 0,50401376 1 ICENETWORK / IDR Rp 94,68850944 1 ICENETWORK / KRW ₩ 7,99999104 1 ICENETWORK / PHP ₱ 0,3326976 1 ICENETWORK / EGP ￡E. 0,277248 1 ICENETWORK / BRL R$ 0,03194128 1 ICENETWORK / CAD C$ 0,00791312 1 ICENETWORK / BDT ৳ 0,69727872 1 ICENETWORK / NGN ₦ 8,7382216 1 ICENETWORK / UAH ₴ 0,23837552 1 ICENETWORK / VES Bs 0,710448 1 ICENETWORK / CLP $ 5,60272 1 ICENETWORK / PKR Rs 1,61837744 1 ICENETWORK / KZT ₸ 3,0953584 1 ICENETWORK / THB ฿ 0,18772 1 ICENETWORK / TWD NT$ 0,17235584 1 ICENETWORK / AED د.إ 0,02119792 1 ICENETWORK / CHF Fr 0,0046208 1 ICENETWORK / HKD HK$ 0,04528384 1 ICENETWORK / MAD .د.م 0,05221504 1 ICENETWORK / MXN $ 0,1088776 1 ICENETWORK / PLN zł 0,02131344 1 ICENETWORK / RON лв 0,02535664 1 ICENETWORK / SEK kr 0,05585392 1 ICENETWORK / BGN лв 0,00970368 1 ICENETWORK / HUF Ft 1,99029408 1 ICENETWORK / CZK Kč 0,12279776 1 ICENETWORK / KWD د.ك 0,001750128 1 ICENETWORK / ILS ₪ 0,01969616

Ice Open Network Kaynağı

Ice Open Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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