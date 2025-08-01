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Ice Open Network Fiyatı(ICENETWORK)

Ice Open Network (ICENETWORK) Canlı Fiyat Grafiği

$0,005774
$0,005774$0,005774
+%2,191D
USD

ICENETWORK Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Ice Open Network (ICENETWORK), şu anda 0,005776 USD fiyatından işlem görmektedir ve 38,21M USD piyasa değerine sahiptir. ICENETWORK / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Ice Open Network Ana Piyasa Performansı:

$ 150,57K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,19
Ice Open Network 24 saatlik fiyat değişimi
6,62B USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki ICENETWORK / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ICENETWORK fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

ICENETWORK Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Ice Open Network fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00012374+%2,19
30 Gün$ +0,00013+%2,30
60 Gün$ +0,000173+%3,08
90 Gün$ -0,001071-%15,65
Bugünkü Ice Open Network Fiyatı Değişimi

Bugün, ICENETWORK, $ +0,00012374 (+%2,19) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Ice Open Network 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,00013 (+%2,30) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Ice Open Network 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, ICENETWORK değişimi $ +0,000173 (+%3,08) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Ice Open Network 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,001071 (-%15,65) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

ICENETWORK Fiyat Bilgisi

En güncel Ice Open Network fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,005592
$ 0,005592$ 0,005592

$ 0,00586
$ 0,00586$ 0,00586

$ 0,013243
$ 0,013243$ 0,013243

+%0,71

+%2,19

+%10,35

ICENETWORK Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 38,21M
$ 38,21M$ 38,21M

$ 150,57K
$ 150,57K$ 150,57K

6,62B
6,62B 6,62B

Ice Open Network (ICENETWORK) Nedir?

Ice Open Network (ION), kullanıcı dostu bir sürükle bırak dApp oluşturucu ile kusursuz merkeziyetsiz uygulamalara olanak tanıyan ve Web3 entegrasyonunu herkes için erişilebilir kılan, yüksek oranda ölçeklenebilir ve hızlı bir Katman 1 blok zinciridir. ION, kimlik doğrulama, sosyal medya ve güvenli veri yönetimi dahil olmak üzere çeşitli hizmetler için dijital etkileşimleri geliştirerek geniş bir kitlenin erişimine sunmakta ve blok zinciri ekosisteminde yeni bir standart belirlemektedir.

Ice Open Network, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Ice Open Network yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- ICENETWORK staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Ice Open Network hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Ice Open Network satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Ice Open Network Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Ice Open Network, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ICENETWORK fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Ice Open Network fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Ice Open Network Fiyat Geçmişi

ICENETWORK fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ICENETWORK kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Ice Open Network fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Ice Open Network (ICENETWORK) Token Ekonomisi

Ice Open Network (ICENETWORK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ICENETWORK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Ice Open Network (ICENETWORK) Satın Alma

Nasıl Ice Open Network satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Ice Open Network Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

ICENETWORK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ICENETWORK / VND
151,99544
1 ICENETWORK / AUD
A$0,00889504
1 ICENETWORK / GBP
0,004332
1 ICENETWORK / EUR
0,00496736
1 ICENETWORK / USD
$0,005776
1 ICENETWORK / MYR
RM0,02449024
1 ICENETWORK / TRY
0,23490992
1 ICENETWORK / JPY
¥0,849072
1 ICENETWORK / ARS
ARS$7,81590992
1 ICENETWORK / RUB
0,46011616
1 ICENETWORK / INR
0,50401376
1 ICENETWORK / IDR
Rp94,68850944
1 ICENETWORK / KRW
7,99999104
1 ICENETWORK / PHP
0,3326976
1 ICENETWORK / EGP
￡E.0,277248
1 ICENETWORK / BRL
R$0,03194128
1 ICENETWORK / CAD
C$0,00791312
1 ICENETWORK / BDT
0,69727872
1 ICENETWORK / NGN
8,7382216
1 ICENETWORK / UAH
0,23837552
1 ICENETWORK / VES
Bs0,710448
1 ICENETWORK / CLP
$5,60272
1 ICENETWORK / PKR
Rs1,61837744
1 ICENETWORK / KZT
3,0953584
1 ICENETWORK / THB
฿0,18772
1 ICENETWORK / TWD
NT$0,17235584
1 ICENETWORK / AED
د.إ0,02119792
1 ICENETWORK / CHF
Fr0,0046208
1 ICENETWORK / HKD
HK$0,04528384
1 ICENETWORK / MAD
.د.م0,05221504
1 ICENETWORK / MXN
$0,1088776
1 ICENETWORK / PLN
0,02131344
1 ICENETWORK / RON
лв0,02535664
1 ICENETWORK / SEK
kr0,05585392
1 ICENETWORK / BGN
лв0,00970368
1 ICENETWORK / HUF
Ft1,99029408
1 ICENETWORK / CZK
0,12279776
1 ICENETWORK / KWD
د.ك0,001750128
1 ICENETWORK / ILS
0,01969616

Ice Open Network Kaynağı

Ice Open Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Ice Open Network Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

ICENETWORK
ICENETWORK
USD
USD

1 ICENETWORK = 0,005776 USD

Al-Sat

ICENETWORKUSDT
$0,005776
$0,005776$0,005776
+%3,14

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