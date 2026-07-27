Impossible Cloud Net (ICNT) Bugünkü Teknik Analizi Impossible Cloud Net Analiz sayfası, ICNT tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Impossible Cloud Net projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Impossible Cloud Net (ICNT) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,16381 -- -%2,42 -%29,90 -%56,93

Impossible Cloud Net Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Impossible Cloud Net için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Alış Satış 7 Nötr 8 Alış 11 Hareketli Ortalamalar : Nötr Satış 4 Nötr 5 Alış 5 Teknik İndikatörler : Alış Satış 3 Nötr 3 Alış 6 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,1633 0,1632 R2 0,1632 0,1632 R1 0,1632 0,1632 PP 0,1631 0,1631 S1 0,1631 0,1631 S2 0,163 0,1631 S3 0,163 0,163

Impossible Cloud Net Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi 0,62M $4,95 M $4,33 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,01M 3 Günlük Aktif Alış $0,01 M 3 Günlük Aktif Satış $0,02 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,01M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,14 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,15 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Impossible Cloud Net Sermaye Akışı Net Giriş ICNTUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,00 M 0,16 2026-07-26 -$0,01 M 0,17 2026-07-25 $0,00 M 0,17 2026-07-24 $0,01 M 0,17 2026-07-23 $0,00 M 0,17 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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