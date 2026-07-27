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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Impossible Cloud Net hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Impossible Cloud Net hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Impossible Cloud Net (ICNT) Bugünkü Teknik Analizi

Impossible Cloud Net (ICNT) Bugünkü Teknik Analizi

Impossible Cloud Net Analiz sayfası, ICNT tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Impossible Cloud Net projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Impossible Cloud Net (ICNT) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,16381---%2,42-%29,90-%56,93
Impossible Cloud Net Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Impossible Cloud Net Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Impossible Cloud Net için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Alış
Satış 7
Nötr 8
Alış 11
Hareketli Ortalamalar:NötrSatış 4Nötr 5Alış 5
Teknik İndikatörler:AlışSatış 3Nötr 3Alış 6
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,1633
0,1632
R2
0,1632
0,1632
R1
0,1632
0,1632
PP
0,1631
0,1631
S1
0,1631
0,1631
S2
0,163
0,1631
S3
0,163
0,163

Impossible Cloud Net Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
0,62M
$4,95 M
$4,33 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,01M
3 Günlük Aktif Alış
$0,01 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,02 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,01M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,14 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,15 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Impossible Cloud Net Sermaye Akışı

Net GirişICNTUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,00 M0,16
2026-07-26-$0,01 M0,17
2026-07-25$0,00 M0,17
2026-07-24$0,01 M0,17
2026-07-23$0,00 M0,17

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Impossible Cloud Net Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Impossible Cloud Net (ICNT) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Impossible Cloud Net fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
ICNT/USDT
$0,16367
$0,16367$0,16367
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

ICNT / USD Hesaplayıcı

Miktar

ICNT
ICNT
USD
USD

1 ICNT = 0,16381 USD

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