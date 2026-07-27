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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Internet Computer hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Internet Computer hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Internet Computer (ICP) Bugünkü Teknik Analizi

Internet Computer (ICP) Bugünkü Teknik Analizi

Internet Computer Analiz sayfası, ICP tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Internet Computer projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Internet Computer (ICP) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$2,197--+%2,37+%0,04-%8,20
Internet Computer Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Internet Computer Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Internet Computer için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Alış
Satış 8
Nötr 1
Alış 17
Hareketli Ortalamalar:Güçlü AlışSatış 0Nötr 0Alış 14
Teknik İndikatörler:SatışSatış 8Nötr 1Alış 3
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
2,1956
2,1953
R2
2,1953
2,1949
R1
2,1946
2,1947
PP
2,1943
2,1943
S1
2,1936
2,1939
S2
2,1933
2,1937
S3
2,1926
2,1933

Internet Computer Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,58M
$8,66 M
$9,24 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,30M
3 Günlük Aktif Alış
$2,25 M
3 Günlük Aktif Satış
$1,95 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,30M
7 Günlük Aktif Alışlar
$5,35 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$5,05 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Internet Computer Sermaye Akışı

Net GirişICPUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,25 M2,19
2026-07-26-$0,19 M2,18
2026-07-25$0,14 M2,14
2026-07-24-$0,18 M2,15
2026-07-23-$0,41 M2,17

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Internet Computer Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Internet Computer (ICP) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Internet Computer fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
ICP/USDT
$2,197
$2,197$2,197
%0,00
%0,00 (USDT)
ICP/USDC
$2,195
$2,195$2,195
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

ICP / USD Hesaplayıcı

Miktar

ICP
ICP
USD
USD

1 ICP = 2,197 USD

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