SPACE ID (ID) Bugünkü Teknik Analizi SPACE ID Analiz sayfası, ID tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. SPACE ID projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

SPACE ID (ID) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,02929 -- -%6,64 -%26,02 -%4,78

SPACE ID Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, SPACE ID için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Alış Satış 8 Nötr 1 Alış 17 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Alış Satış 0 Nötr 0 Alış 14 Teknik İndikatörler : Satış Satış 8 Nötr 1 Alış 3 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,02926 0,02925 R2 0,02925 0,02924 R1 0,02924 0,02924 PP 0,02923 0,02923 S1 0,02922 0,02922 S2 0,02921 0,02922 S3 0,0292 0,02921

SPACE ID Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,17M $6,61 M $6,78 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,08 M 3 Günlük Aktif Satış $0,08 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,20 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,20 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. SPACE ID Sermaye Akışı Net Giriş IDUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,08 M 0,03 2026-07-26 -$0,11 M 0,03 2026-07-25 -$0,02 M 0,03 2026-07-24 -$0,04 M 0,03 2026-07-23 $0,02 M 0,03 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

MEXC'de SPACE ID (ID) Piyasaları ile Alım Satım Yapın Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı SPACE ID fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın. İşlem Çiftleri Fiyat 24 sa Değişim 24 sa Hacim ID / USDT $0,02933 $0,02933 $0,02933 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat