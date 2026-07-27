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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere SPACE ID hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere SPACE ID hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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SPACE ID (ID) Bugünkü Teknik Analizi

SPACE ID (ID) Bugünkü Teknik Analizi

SPACE ID Analiz sayfası, ID tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. SPACE ID projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

SPACE ID (ID) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,02929---%6,64-%26,02-%4,78
SPACE ID Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

SPACE ID Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, SPACE ID için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Alış
Satış 8
Nötr 1
Alış 17
Hareketli Ortalamalar:Güçlü AlışSatış 0Nötr 0Alış 14
Teknik İndikatörler:SatışSatış 8Nötr 1Alış 3
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,02926
0,02925
R2
0,02925
0,02924
R1
0,02924
0,02924
PP
0,02923
0,02923
S1
0,02922
0,02922
S2
0,02921
0,02922
S3
0,0292
0,02921

SPACE ID Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,17M
$6,61 M
$6,78 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,08 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,08 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,20 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,20 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

SPACE ID Sermaye Akışı

Net GirişIDUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,08 M0,03
2026-07-26-$0,11 M0,03
2026-07-25-$0,02 M0,03
2026-07-24-$0,04 M0,03
2026-07-23$0,02 M0,03

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

SPACE ID Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de SPACE ID (ID) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı SPACE ID fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
ID/USDT
$0,02933
$0,02933$0,02933
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

ID / USD Hesaplayıcı

Miktar

ID
ID
USD
USD

1 ID = 0,02929 USD

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