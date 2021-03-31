Illuvium (ILV) Bugünkü Teknik Analizi Illuvium Analiz sayfası, ILV tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Illuvium projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Illuvium (ILV) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $2,851 -- -%2,90 -%3,03 -%40,95

Illuvium Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Illuvium için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Güçlü Satış Satış 21 Nötr 1 Alış 4 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Satış Satış 13 Nötr 0 Alış 1 Teknik İndikatörler : Satış Satış 8 Nötr 1 Alış 3 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 2,8463 2,8456 R2 2,8456 2,8449 R1 2,8443 2,8444 PP 2,8436 2,8436 S1 2,8423 2,8429 S2 2,8416 2,8424 S3 2,8403 2,8416

Illuvium Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi 0,55M $2,59 M $2,03 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,01M 3 Günlük Aktif Alış $0,04 M 3 Günlük Aktif Satış $0,03 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,12 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,13 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Illuvium Sermaye Akışı Net Giriş ILVUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,02 M 2,92 2026-07-26 $0,00 M 2,94 2026-07-25 $0,00 M 2,89 2026-07-24 -$0,02 M 2,87 2026-07-23 -$0,02 M 2,94 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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