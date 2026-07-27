Immutable X (IMX) Bugünkü Teknik Analizi Immutable X Analiz sayfası, IMX tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Immutable X projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Immutable X (IMX) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,1222 -- -%3,33 -%2,94 -%27,01

Immutable X Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Immutable X için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Güçlü Satış Satış 19 Nötr 5 Alış 2 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Satış Satış 14 Nötr 0 Alış 0 Teknik İndikatörler : Satış Satış 5 Nötr 5 Alış 2 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,1225 0,1224 R2 0,1224 0,1223 R1 0,1223 0,1223 PP 0,1222 0,1222 S1 0,1221 0,1221 S2 0,122 0,1221 S3 0,1219 0,122

Immutable X Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi 0,12M $4,38 M $4,26 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,05M 3 Günlük Aktif Alış $0,37 M 3 Günlük Aktif Satış $0,42 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,01M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,98 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,99 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Immutable X Sermaye Akışı Net Giriş IMXUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,05 M 0,12 2026-07-26 $0,01 M 0,13 2026-07-25 $0,00 M 0,13 2026-07-24 -$0,06 M 0,12 2026-07-23 -$0,02 M 0,13 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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