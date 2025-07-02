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Dog In Vest Fiyatı(INVEST)

Dog In Vest (INVEST) Canlı Fiyat Grafiği

$0,002482
$0,002482$0,002482
+%148,201D
USD

INVEST Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Dog In Vest (INVEST), şu anda 0,002512 USD fiyatından işlem görmektedir ve -- USD piyasa değerine sahiptir. INVEST / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Dog In Vest Ana Piyasa Performansı:

$ 27,12K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%148,20
Dog In Vest 24 saatlik fiyat değişimi
-- USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki INVEST / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, INVEST fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

INVEST Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Dog In Vest fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,001482+%148,20
30 Gün$ +0,001512+%151,20
60 Gün$ +0,001512+%151,20
90 Gün$ +0,001512+%151,20
Bugünkü Dog In Vest Fiyatı Değişimi

Bugün, INVEST, $ +0,001482 (+%148,20) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Dog In Vest 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,001512 (+%151,20) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Dog In Vest 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, INVEST değişimi $ +0,001512 (+%151,20) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Dog In Vest 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,001512 (+%151,20) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

INVEST Fiyat Bilgisi

En güncel Dog In Vest fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,001
$ 0,001$ 0,001

$ 0,004155
$ 0,004155$ 0,004155

$ 0,004155
$ 0,004155$ 0,004155

+%7,07

+%148,20

+%151,20

INVEST Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 27,12K
$ 27,12K$ 27,12K

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Dog In Vest (INVEST) Nedir?

Dog In Vest, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Dog In Vest yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- INVEST staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Dog In Vest hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Dog In Vest satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Dog In Vest Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Dog In Vest, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte INVEST fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Dog In Vest fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Dog In Vest Fiyat Geçmişi

INVEST fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak INVEST kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Dog In Vest fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Dog In Vest (INVEST) Token Ekonomisi

Dog In Vest (INVEST) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. INVEST tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Dog In Vest (INVEST) Satın Alma

Nasıl Dog In Vest satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Dog In Vest Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

INVEST Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 INVEST / VND
66,10328
1 INVEST / AUD
A$0,00381824
1 INVEST / GBP
0,00183376
1 INVEST / EUR
0,00211008
1 INVEST / USD
$0,002512
1 INVEST / MYR
RM0,01060064
1 INVEST / TRY
0,10017856
1 INVEST / JPY
¥0,359216
1 INVEST / RUB
0,19784512
1 INVEST / INR
0,21424848
1 INVEST / IDR
Rp40,51612336
1 INVEST / KRW
3,41767648
1 INVEST / PHP
0,1414256
1 INVEST / EGP
￡E.0,12394208
1 INVEST / BRL
R$0,01364016
1 INVEST / CAD
C$0,0033912
1 INVEST / BDT
0,30636352
1 INVEST / NGN
3,8409736
1 INVEST / UAH
0,10459968
1 INVEST / VES
Bs0,271296
1 INVEST / PKR
Rs0,71463888
1 INVEST / KZT
1,30289904
1 INVEST / THB
฿0,08136368
1 INVEST / TWD
NT$0,0725968
1 INVEST / AED
د.إ0,00921904
1 INVEST / CHF
Fr0,00198448
1 INVEST / HKD
HK$0,01969408
1 INVEST / MAD
.د.م0,02250752
1 INVEST / MXN
$0,0471
1 INVEST / PLN
0,0090432

Dog In Vest Kaynağı

Dog In Vest hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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Hesaplayıcı

Miktar

INVEST
INVEST
USD
USD

1 INVEST = 0,002512 USD

Al-Sat

INVESTUSDT
$0,002512
$0,002512$0,002512
+%151,20

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