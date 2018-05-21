IoTeX Network (IOTX) Bugünkü Teknik Analizi IoTeX Network Analiz sayfası, IOTX tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. IoTeX Network projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

IoTeX Network (IOTX) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,002288 -- -%0,83 -%19,16 -%51,44

IoTeX Network Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, IoTeX Network için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Alış Satış 8 Nötr 4 Alış 14 Hareketli Ortalamalar : Alış Satış 3 Nötr 1 Alış 10 Teknik İndikatörler : Nötr Satış 5 Nötr 3 Alış 4 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,002287 0,002287 R2 0,002287 0,002286 R1 0,002286 0,002286 PP 0,002286 0,002286 S1 0,002285 0,002285 S2 0,002285 0,002285 S3 0,002284 0,002285

IoTeX Network Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi 0,00M $1,51 M $1,51 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,05 M 3 Günlük Aktif Satış $0,05 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,01M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,08 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,07 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. IoTeX Network Sermaye Akışı Net Giriş IOTXUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,00 M 0,00 2026-07-26 -$0,02 M 0,00 2026-07-25 $0,02 M 0,00 2026-07-24 -$0,02 M 0,00 2026-07-23 $0,00 M 0,00 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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