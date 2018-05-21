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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere IoTeX Network hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere IoTeX Network hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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IoTeX Network (IOTX) Bugünkü Teknik Analizi

IoTeX Network (IOTX) Bugünkü Teknik Analizi

IoTeX Network Analiz sayfası, IOTX tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. IoTeX Network projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

IoTeX Network (IOTX) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,002288---%0,83-%19,16-%51,44
IoTeX Network Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

IoTeX Network Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, IoTeX Network için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Alış
Satış 8
Nötr 4
Alış 14
Hareketli Ortalamalar:AlışSatış 3Nötr 1Alış 10
Teknik İndikatörler:NötrSatış 5Nötr 3Alış 4
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,002287
0,002287
R2
0,002287
0,002286
R1
0,002286
0,002286
PP
0,002286
0,002286
S1
0,002285
0,002285
S2
0,002285
0,002285
S3
0,002284
0,002285

IoTeX Network Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
0,00M
$1,51 M
$1,51 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,05 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,05 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,01M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,08 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,07 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

IoTeX Network Sermaye Akışı

Net GirişIOTXUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,00 M0,00
2026-07-26-$0,02 M0,00
2026-07-25$0,02 M0,00
2026-07-24-$0,02 M0,00
2026-07-23$0,00 M0,00

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

IoTeX Network Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de IoTeX Network (IOTX) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı IoTeX Network fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
IOTX/USDT
$0,002288
$0,002288$0,002288
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

IOTX / USD Hesaplayıcı

Miktar

IOTX
IOTX
USD
USD

1 IOTX = 0,002288 USD

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