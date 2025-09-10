Justice for Iryna Fiyatı(IRYNA)
-%26,61
+%129,50
+%129,50
+%129,50
Justice for Iryna (IRYNA) canlı fiyatı $ 0,02295. IRYNA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01 ve en yüksek $ 0,04034 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. IRYNA için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.
Kısa vadeli performans açısından, IRYNA son bir saatte -%26,61 değişim gösterdi, 24 saatte +%129,50 ve son 7 günde +%129,50 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
SOL
Şu anki Justice for Iryna piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 20,26K. Dolaşımdaki IRYNA arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.
Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Justice for Iryna fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,01295
|+%129,50
|30 Gün
|$ +0,01295
|+%129,50
|60 Gün
|$ +0,01295
|+%129,50
|90 Gün
|$ +0,01295
|+%129,50
Bugün, IRYNA, $ +0,01295 (+%129,50) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.
Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,01295 (+%129,50) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.
Görünüm 60 güne genişletildiğinde, IRYNA değişimi $ +0,01295 (+%129,50) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.
90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,01295 (+%129,50) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.
Justice for Iryna (IRYNA) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?
Justice for Iryna Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.
Justice for Iryna, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Justice for Iryna yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.
Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- IRYNA staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Justice for Iryna hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.
Kapsamlı kaynaklarımız, Justice for Iryna satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.
Justice for Iryna (IRYNA) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Justice for Iryna (IRYNA) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Justice for Iryna için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
Justice for Iryna fiyat tahminini hemen kontrol edin!
Justice for Iryna (IRYNA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. IRYNA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Nasıl Justice for Iryna satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Justice for Iryna Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.
Justice for Iryna hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|09-10 13:05:00
|Sektör Haberleri
Altcoin rallisi "kısa ömürlü" olabilir, kripto piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü
|09-10 02:28:00
|Ekonomik Veriler
美國 2025 年非農就業基準修正初步值 -911,000，預期 -700,000
|09-09 17:35:00
|Sektör Haberleri
Altcoin piyasası genel olarak ısınıyor, TOTAL3 göstergesi 7 günde yaklaşık %9 yükselirken, Bitcoin piyasa payı aynı dönemde %1,10 düşüyor
|09-09 12:06:00
|Sektör Haberleri
Altcoin'ler yükselişte, MYX 24 saatte %283'ün üzerinde artış gösterdi
|09-08 21:13:00
|Sektör Haberleri
MYX sözleşme fiyatı kısa süreliğine 8$ seviyesini aştı, son 24 saatte tasfiye miktarı kripto piyasasında zirveye ulaştı
|09-08 17:25:00
|Sektör Haberleri
Solana ağı DEX 24 saatlik işlem hacmi 2,6 milyar doları aşarak tüm ağlar arasında birinci sırada yer aldı
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
Miktar
1 IRYNA = 0,02295 USD
-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti