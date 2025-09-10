IRYNA Hakkında Daha Fazla Bilgi

Justice for Iryna Logosu

Justice for Iryna Fiyatı(IRYNA)

$0,02295
+%129,501D
USD
Justice for Iryna (IRYNA) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-10 17:49:07 (UTC+8)

Justice for Iryna (IRYNA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,01
24 sa Düşük
$ 0,04034
24 sa Yüksek

$ 0,01
$ 0,04034
--
--
-%26,61

+%129,50

Justice for Iryna (IRYNA) canlı fiyatı $ 0,02295. IRYNA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01 ve en yüksek $ 0,04034 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. IRYNA için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, IRYNA son bir saatte -%26,61 değişim gösterdi, 24 saatte +%129,50 ve son 7 günde +%129,50 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Justice for Iryna (IRYNA) Piyasa Bilgileri

--
$ 20,26K
$ 0,00
--
--
SOL

Şu anki Justice for Iryna piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 20,26K. Dolaşımdaki IRYNA arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

Justice for Iryna (IRYNA) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Justice for Iryna fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,01295+%129,50
30 Gün$ +0,01295+%129,50
60 Gün$ +0,01295+%129,50
90 Gün$ +0,01295+%129,50
Bugünkü Justice for Iryna Fiyatı Değişimi

Bugün, IRYNA, $ +0,01295 (+%129,50) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Justice for Iryna 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,01295 (+%129,50) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Justice for Iryna 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, IRYNA değişimi $ +0,01295 (+%129,50) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Justice for Iryna 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,01295 (+%129,50) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Justice for Iryna (IRYNA) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Justice for Iryna Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Justice for Iryna (IRYNA) Nedir?

Justice for Iryna, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- IRYNA staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Justice for Iryna hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Justice for Iryna satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Justice for Iryna Fiyat Tahmini (USD)

Justice for Iryna (IRYNA) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Justice for Iryna (IRYNA) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Justice for Iryna için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Justice for Iryna fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Justice for Iryna (IRYNA) Token Ekonomisi

Justice for Iryna (IRYNA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. IRYNA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Justice for Iryna (IRYNA) Satın Alma

Nasıl Justice for Iryna satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Justice for Iryna Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

IRYNA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 Justice for Iryna(IRYNA) / VND
603,92925
1 Justice for Iryna(IRYNA) / AUD
A$0,0346545
1 Justice for Iryna(IRYNA) / GBP
0,0167535
1 Justice for Iryna(IRYNA) / EUR
0,0195075
1 Justice for Iryna(IRYNA) / USD
$0,02295
1 Justice for Iryna(IRYNA) / MYR
RM0,0966195
1 Justice for Iryna(IRYNA) / TRY
0,947376
1 Justice for Iryna(IRYNA) / JPY
¥3,37365
1 Justice for Iryna(IRYNA) / ARS
ARS$32,5070685
1 Justice for Iryna(IRYNA) / RUB
1,9450125
1 Justice for Iryna(IRYNA) / INR
2,021895
1 Justice for Iryna(IRYNA) / IDR
Rp376,229448
1 Justice for Iryna(IRYNA) / KRW
31,874796
1 Justice for Iryna(IRYNA) / PHP
1,309986
1 Justice for Iryna(IRYNA) / EGP
￡E.1,1064195
1 Justice for Iryna(IRYNA) / BRL
R$0,1246185
1 Justice for Iryna(IRYNA) / CAD
C$0,031671
1 Justice for Iryna(IRYNA) / BDT
2,7932445
1 Justice for Iryna(IRYNA) / NGN
34,6675815
1 Justice for Iryna(IRYNA) / COP
$90,711252
1 Justice for Iryna(IRYNA) / ZAR
R.0,4027725
1 Justice for Iryna(IRYNA) / UAH
0,945081
1 Justice for Iryna(IRYNA) / VES
Bs3,5343
1 Justice for Iryna(IRYNA) / CLP
$22,19265
1 Justice for Iryna(IRYNA) / PKR
Rs6,479244
1 Justice for Iryna(IRYNA) / KZT
12,371886
1 Justice for Iryna(IRYNA) / THB
฿0,7295805
1 Justice for Iryna(IRYNA) / TWD
NT$0,6956145
1 Justice for Iryna(IRYNA) / AED
د.إ0,0842265
1 Justice for Iryna(IRYNA) / CHF
Fr0,0181305
1 Justice for Iryna(IRYNA) / HKD
HK$0,178551
1 Justice for Iryna(IRYNA) / AMD
֏8,8098165
1 Justice for Iryna(IRYNA) / MAD
.د.م0,2072385
1 Justice for Iryna(IRYNA) / MXN
$0,4275585
1 Justice for Iryna(IRYNA) / SAR
ريال0,0860625
1 Justice for Iryna(IRYNA) / PLN
0,0833085
1 Justice for Iryna(IRYNA) / RON
лв0,0993735
1 Justice for Iryna(IRYNA) / SEK
kr0,214353
1 Justice for Iryna(IRYNA) / BGN
лв0,0383265
1 Justice for Iryna(IRYNA) / HUF
Ft7,716708
1 Justice for Iryna(IRYNA) / CZK
0,477819
1 Justice for Iryna(IRYNA) / KWD
د.ك0,00699975
1 Justice for Iryna(IRYNA) / ILS
0,0764235
1 Justice for Iryna(IRYNA) / AOA
Kz20,9205315
1 Justice for Iryna(IRYNA) / BHD
.د.ب0,00865215
1 Justice for Iryna(IRYNA) / BMD
$0,02295
1 Justice for Iryna(IRYNA) / DKK
kr0,1461915
1 Justice for Iryna(IRYNA) / HNL
L0,604044
1 Justice for Iryna(IRYNA) / MUR
1,044225
1 Justice for Iryna(IRYNA) / NAD
$0,4027725
1 Justice for Iryna(IRYNA) / NOK
kr0,227664
1 Justice for Iryna(IRYNA) / NZD
$0,038556
1 Justice for Iryna(IRYNA) / PAB
B/.0,02295
1 Justice for Iryna(IRYNA) / PGK
K0,097767
1 Justice for Iryna(IRYNA) / QAR
ر.ق0,083538
1 Justice for Iryna(IRYNA) / RSD
дин.2,2961475

Justice for Iryna Kaynağı

Justice for Iryna hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Justice for Iryna Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Justice for Iryna (IRYNA) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı IRYNA fiyatı, 0,02295 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
IRYNA / USD güncel fiyatı nedir?
IRYNA / USD güncel fiyatı $ 0,02295. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Justice for Iryna varlığının piyasa değeri nedir?
IRYNA piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki IRYNA arzı nedir?
Dolaşımdaki IRYNA arzı, -- USD.
IRYNA için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
IRYNA, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük IRYNA fiyatı (ATL) nedir?
IRYNA, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
IRYNA işlem hacmi nedir?
IRYNA için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 20,26K USD.
IRYNA bu yıl daha da yükselir mi?
IRYNA piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için IRYNA fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-10 17:49:07 (UTC+8)

Justice for Iryna (IRYNA) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-10 13:05:00Sektör Haberleri
Altcoin rallisi "kısa ömürlü" olabilir, kripto piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü
09-10 02:28:00Ekonomik Veriler
美國 2025 年非農就業基準修正初步值 -911,000，預期 -700,000
09-09 17:35:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası genel olarak ısınıyor, TOTAL3 göstergesi 7 günde yaklaşık %9 yükselirken, Bitcoin piyasa payı aynı dönemde %1,10 düşüyor
09-09 12:06:00Sektör Haberleri
Altcoin'ler yükselişte, MYX 24 saatte %283'ün üzerinde artış gösterdi
09-08 21:13:00Sektör Haberleri
MYX sözleşme fiyatı kısa süreliğine 8$ seviyesini aştı, son 24 saatte tasfiye miktarı kripto piyasasında zirveye ulaştı
09-08 17:25:00Sektör Haberleri
Solana ağı DEX 24 saatlik işlem hacmi 2,6 milyar doları aşarak tüm ağlar arasında birinci sırada yer aldı

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

IRYNA / USD Hesaplayıcı

Miktar

IRYNA
IRYNA
USD
USD

1 IRYNA = 0,02295 USD

IRYNA Al-Sat

IRYNAUSDT
$0,02295
+%129,50

Hemen MEXC'ye Katılın

