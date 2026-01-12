Bugünkü ITALIANROT Fiyatı

Bugünkü ITALIANROT (ITALIANROT) fiyatı $ 0,0006629 olup, son 24 saatte % 9,05 değişim gösterdi. Mevcut ITALIANROT / USD dönüşüm oranı ITALIANROT başına $ 0,0006629 şeklindedir.

ITALIANROT, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- ITALIANROT şeklindedir. Son 24 saat içinde ITALIANROT, $ 0,0006476 (en düşük) ile $ 0,0007358 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ITALIANROT, son bir saatte -%1,70 ve son 7 günde -%28,71 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 55,51K seviyesine ulaştı.

ITALIANROT (ITALIANROT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 55,51K$ 55,51K $ 55,51K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki ITALIANROT piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 55,51K. Dolaşımdaki ITALIANROT arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.