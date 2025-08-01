Stool Prisondente (JAILSTOOL) Nedir?

Sosyal medyada @stoolpresidente olarak tanınan Dave Portnoy'un tartışmalı borsa manevraları, hisse senedi değerlerini sadece düşürmek için yükselttiği iddiasıyla tepki çekmiş ve “Hapisteki Stool Prisondente” olarak adlandırılan bir kripto para biriminin ortaya çıkmasına ilham vermiştir.

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JAILSTOOL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 JAILSTOOL / VND ₫ 83.83959 1 JAILSTOOL / AUD A$ 0.00490644 1 JAILSTOOL / GBP ￡ 0.0023895 1 JAILSTOOL / EUR € 0.00273996 1 JAILSTOOL / USD $ 0.003186 1 JAILSTOOL / MYR RM 0.01350864 1 JAILSTOOL / TRY ₺ 0.12957462 1 JAILSTOOL / JPY ¥ 0.468342 1 JAILSTOOL / ARS ARS$ 4.31119962 1 JAILSTOOL / RUB ₽ 0.25379676 1 JAILSTOOL / INR ₹ 0.27801036 1 JAILSTOOL / IDR Rp 52.22949984 1 JAILSTOOL / KRW ₩ 4.41273744 1 JAILSTOOL / PHP ₱ 0.1835136 1 JAILSTOOL / EGP ￡E. 0.152928 1 JAILSTOOL / BRL R$ 0.01761858 1 JAILSTOOL / CAD C$ 0.00436482 1 JAILSTOOL / BDT ৳ 0.38461392 1 JAILSTOOL / NGN ₦ 4.8199401 1 JAILSTOOL / UAH ₴ 0.13148622 1 JAILSTOOL / VES Bs 0.391878 1 JAILSTOOL / CLP $ 3.09042 1 JAILSTOOL / PKR Rs 0.89268534 1 JAILSTOOL / KZT ₸ 1.7073774 1 JAILSTOOL / THB ฿ 0.103545 1 JAILSTOOL / TWD NT$ 0.09507024 1 JAILSTOOL / AED د.إ 0.01169262 1 JAILSTOOL / CHF Fr 0.0025488 1 JAILSTOOL / HKD HK$ 0.02497824 1 JAILSTOOL / MAD .د.م 0.02880144 1 JAILSTOOL / MXN $ 0.0600561 1 JAILSTOOL / PLN zł 0.01175634 1 JAILSTOOL / RON лв 0.01398654 1 JAILSTOOL / SEK kr 0.03080862 1 JAILSTOOL / BGN лв 0.00535248 1 JAILSTOOL / HUF Ft 1.09783188 1 JAILSTOOL / CZK Kč 0.06773436 1 JAILSTOOL / KWD د.ك 0.000965358 1 JAILSTOOL / ILS ₪ 0.01086426

Stool Prisondente Kaynağı

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