Jobless Logosu

Jobless Fiyatı(JOBLESS)

1 JOBLESS / USD Canlı Fiyatı:

+%20,301D
USD
Jobless (JOBLESS) Canlı Fiyat Grafiği
2025-09-08 17:36:50 (UTC+8)

Jobless (JOBLESS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

-%20,23

+%20,30

+%20,30

+%20,30

Jobless (JOBLESS) canlı fiyatı $ 0,002406. JOBLESS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,001651 ve en yüksek $ 0,0049 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. JOBLESS için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, JOBLESS son bir saatte -%20,23 değişim gösterdi, 24 saatte +%20,30 ve son 7 günde +%20,30 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Jobless (JOBLESS) Piyasa Bilgileri

$ 40,39K
$ 40,39K$ 40,39K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

BSC

Şu anki Jobless piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 40,39K. Dolaşımdaki JOBLESS arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

Jobless (JOBLESS) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Jobless fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,000406+%20,30
30 Gün$ +0,000406+%20,30
60 Gün$ +0,000406+%20,30
90 Gün$ +0,000406+%20,30
Bugünkü Jobless Fiyatı Değişimi

Bugün, JOBLESS, $ +0,000406 (+%20,30) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Jobless 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,000406 (+%20,30) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Jobless 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, JOBLESS değişimi $ +0,000406 (+%20,30) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Jobless 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,000406 (+%20,30) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Jobless (JOBLESS) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Jobless Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Jobless (JOBLESS) Nedir?

Jobless, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Jobless yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- JOBLESS staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Jobless hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Jobless satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Jobless Fiyat Tahmini (USD)

Jobless (JOBLESS) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Jobless (JOBLESS) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Jobless için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Jobless fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Jobless (JOBLESS) Token Ekonomisi

Jobless (JOBLESS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. JOBLESS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Jobless (JOBLESS) Satın Alma

Nasıl Jobless satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Jobless Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

Jobless Kaynağı

Jobless hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Jobless Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Jobless (JOBLESS) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı JOBLESS fiyatı, 0,002406 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
JOBLESS / USD güncel fiyatı nedir?
JOBLESS / USD güncel fiyatı $ 0,002406. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Jobless varlığının piyasa değeri nedir?
JOBLESS piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki JOBLESS arzı nedir?
Dolaşımdaki JOBLESS arzı, -- USD.
JOBLESS için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
JOBLESS, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük JOBLESS fiyatı (ATL) nedir?
JOBLESS, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
JOBLESS işlem hacmi nedir?
JOBLESS için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 40,39K USD.
JOBLESS bu yıl daha da yükselir mi?
JOBLESS piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için JOBLESS fiyat tahminine göz atın.
2025-09-08 17:36:50 (UTC+8)

Jobless (JOBLESS) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-08 12:35:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Hafif Toparlanma Görüyor, Altcoin Piyasası Genel Olarak Isınıyor
09-08 03:06:00Sektör Haberleri
Bitcoin'in Likit Olmayan Arzı 14.3 Milyon Coin'i Aşarak Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-07 17:07:00Sektör Haberleri
24 saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: WLFI 28,61 milyon $ net girişle, BNB 12,8 milyon $ net girişle
09-07 12:25:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası son 24 saatte hafif düşüş yaşadı, toplam piyasa değeri 3.891 trilyon dolara geriledi
09-06 19:11:00Zincir Üstü Veriler
美國現貨以太坊ETF本週凈流出7.876億美元
09-06 06:54:00Sektör Haberleri
Ethena Vakfı Yeni 310 Milyon Dolarlık Geri Alım Programını Başlattı

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

