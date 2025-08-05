Unleash Jugs (JUGS) Nedir?

JUGS, Solana üzerinde piyasaya sürülen bir meme coindir ve 9GAG ile Moonit tarafından ortak şekilde çıkarılan ilk meme token olduğu yönünde spekülasyonlar vardır. Akıllı sözleşme adresinin "9gag" ile bitmesi, onu tanınmış internet topluluğu 9GAG ile ilişkilendirmekte ve kripto topluluğunun büyük ilgisini çekmektedir.

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Unleash Jugs Fiyat Geleceği Tahmini

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Unleash Jugs Fiyat Geçmişi

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Unleash Jugs (JUGS) Token Ekonomisi

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JUGS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 JUGS / VND ₫ 54,340475 1 JUGS / AUD A$ 0,0031801 1 JUGS / GBP ￡ 0,00154875 1 JUGS / EUR € 0,0017759 1 JUGS / USD $ 0,002065 1 JUGS / MYR RM 0,00873495 1 JUGS / TRY ₺ 0,08398355 1 JUGS / JPY ¥ 0,303555 1 JUGS / ARS ARS$ 2,7643742 1 JUGS / RUB ₽ 0,16571625 1 JUGS / INR ₹ 0,1810592 1 JUGS / IDR Rp 33,8524536 1 JUGS / KRW ₩ 2,8720433 1 JUGS / PHP ₱ 0,1187375 1 JUGS / EGP ￡E. 0,1000699 1 JUGS / BRL R$ 0,0113575 1 JUGS / CAD C$ 0,00282905 1 JUGS / BDT ৳ 0,25182675 1 JUGS / NGN ₦ 3,15748825 1 JUGS / UAH ₴ 0,0861105 1 JUGS / VES Bs 0,26019 1 JUGS / CLP $ 1,99479 1 JUGS / PKR Rs 0,5849732 1 JUGS / KZT ₸ 1,1108048 1 JUGS / THB ฿ 0,06684405 1 JUGS / TWD NT$ 0,06188805 1 JUGS / AED د.إ 0,00757855 1 JUGS / CHF Fr 0,001652 1 JUGS / HKD HK$ 0,0161896 1 JUGS / MAD .د.م 0,0187915 1 JUGS / MXN $ 0,03863615 1 JUGS / PLN zł 0,0076405 1 JUGS / RON лв 0,0090447 1 JUGS / SEK kr 0,0199479 1 JUGS / BGN лв 0,0034692 1 JUGS / HUF Ft 0,71033935 1 JUGS / CZK Kč 0,04383995 1 JUGS / KWD د.ك 0,000629825 1 JUGS / ILS ₪ 0,00712425

Unleash Jugs Kaynağı

Unleash Jugs hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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