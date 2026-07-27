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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Jupiter hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Jupiter hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

JUP Hakkında Daha Fazla Bilgi

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Jupiter (JUP) Bugünkü Teknik Analizi

Jupiter (JUP) Bugünkü Teknik Analizi

Jupiter Analiz sayfası, JUP tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Jupiter projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Jupiter (JUP) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,1919---%1,59-%14,45+%0,68
Jupiter Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Jupiter Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Jupiter için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Alış
Satış 8
Nötr 3
Alış 15
Hareketli Ortalamalar:AlışSatış 4Nötr 0Alış 10
Teknik İndikatörler:NötrSatış 4Nötr 3Alış 5
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,1916
0,1916
R2
0,1916
0,1915
R1
0,1915
0,1915
PP
0,1915
0,1915
S1
0,1914
0,1914
S2
0,1914
0,1914
S3
0,1913
0,1914

Jupiter Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,14M
$12,47 M
$12,61 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,07M
3 Günlük Aktif Alış
$1,50 M
3 Günlük Aktif Satış
$1,57 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,06M
7 Günlük Aktif Alışlar
$5,95 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$5,89 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Jupiter Sermaye Akışı

Net GirişJUPUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,05 M0,19
2026-07-26$0,01 M0,19
2026-07-25-$0,06 M0,19
2026-07-24-$0,25 M0,19
2026-07-23$0,33 M0,19

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Jupiter Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Jupiter (JUP) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Jupiter fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
JUP/USDT
$0,1919
$0,1919$0,1919
%0,00
%0,00 (USDT)
JUP/USDC
$0,1916
$0,1916$0,1916
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

JUP / USD Hesaplayıcı

Miktar

JUP
JUP
USD
USD

1 JUP = 0,1918 USD

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