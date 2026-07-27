Jupiter (JUP) Bugünkü Teknik Analizi Jupiter Analiz sayfası, JUP tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Jupiter projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Jupiter (JUP) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,1919 -- -%1,59 -%14,45 +%0,68

Jupiter Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Jupiter için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Alış Satış 8 Nötr 3 Alış 15 Hareketli Ortalamalar : Alış Satış 4 Nötr 0 Alış 10 Teknik İndikatörler : Nötr Satış 4 Nötr 3 Alış 5 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,1916 0,1916 R2 0,1916 0,1915 R1 0,1915 0,1915 PP 0,1915 0,1915 S1 0,1914 0,1914 S2 0,1914 0,1914 S3 0,1913 0,1914

Jupiter Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,14M $12,47 M $12,61 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,07M 3 Günlük Aktif Alış $1,50 M 3 Günlük Aktif Satış $1,57 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,06M 7 Günlük Aktif Alışlar $5,95 M 7 Günlük Aktif Satışlar $5,89 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Jupiter Sermaye Akışı Net Giriş JUPUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,05 M 0,19 2026-07-26 $0,01 M 0,19 2026-07-25 -$0,06 M 0,19 2026-07-24 -$0,25 M 0,19 2026-07-23 $0,33 M 0,19 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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