Bugünkü Kabuto Fiyatı

Bugünkü Kabuto (KABUTO) fiyatı $ 0,0039996 olup, son 24 saatte % 22,72 değişim gösterdi. Mevcut KABUTO / USD dönüşüm oranı KABUTO başına $ 0,0039996 şeklindedir.

Kabuto, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- KABUTO şeklindedir. Son 24 saat içinde KABUTO, $ 0,0034473 (en düşük) ile $ 0,0055599 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KABUTO, son bir saatte +%5,68 ve son 7 günde +%63,88 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 54,33K seviyesine ulaştı.

Kabuto (KABUTO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 54,33K$ 54,33K $ 54,33K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki Kabuto piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 54,33K. Dolaşımdaki KABUTO arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.