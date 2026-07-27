Kaito (KAITO) Bugünkü Teknik Analizi Kaito Analiz sayfası, KAITO tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Kaito projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Kaito (KAITO) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $1,195 -- +%24,42 +%110,90 +%185,06

Kaito Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Kaito için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 11 Nötr 2 Alış 13 Hareketli Ortalamalar : Alış Satış 5 Nötr 0 Alış 9 Teknik İndikatörler : Nötr Satış 6 Nötr 2 Alış 4 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 1,1988 1,1978 R2 1,1978 1,1966 R1 1,1957 1,1959 PP 1,1947 1,1947 S1 1,1926 1,1935 S2 1,1916 1,1928 S3 1,1895 1,1916

Kaito Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,10M $3,62 M $3,71 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,13M 3 Günlük Aktif Alış $9,63 M 3 Günlük Aktif Satış $9,76 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,09M 7 Günlük Aktif Alışlar $15,69 M 7 Günlük Aktif Satışlar $15,78 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Kaito Sermaye Akışı Net Giriş KAITOUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,92 M 1,19 2026-07-26 -$0,01 M 1,17 2026-07-25 $4,55 M 0,94 2026-07-24 $2,79 M 0,97 2026-07-23 $1,41 M 1,03 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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