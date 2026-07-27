KAITO Hakkında Daha Fazla Bilgi
KAITO Fiyat Bilgileri
KAITO Nedir
KAITO Whitepaper
KAITO Resmi Websitesi
KAITO Token Ekonomisi
KAITO Fiyat Tahmini
KAITO Fiyat Geçmişi
KAITO Satın Alma Kılavuzu
KAITO / İtibari Para Dönüştürücüsü
KAITO Spot
KAITO USDT-M Vadeli İşlemleri
Piyasa Öncesi
Kazanç
Airdrop+
Haberler
Blog
Akademi
Kaito (KAITO) Bugünkü Teknik Analizi
Kaito (KAITO) Fiyat Değişimi
|Mevcut Fiyat
|24 sa
|7 Gün
|30 Gün
|90 Gün
|$1,195
|--
|+%24,42
|+%110,90
|+%185,06
Kaito Teknik İndikatörleri
Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Kaito için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.
|Hareketli Ortalamalar:
|Alış
|Satış 5
|Nötr 0
|Alış 9
|Teknik İndikatörler:
|Nötr
|Satış 6
|Nötr 2
|Alış 4
Kaito Piyasa Sinyalleri
Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.
Kaito Sermaye Akışı
|Geçmiş
|Net Giriş
|Fiyat
|2026-07-27
|$0,92 M
|1,19
|2026-07-26
|-$0,01 M
|1,17
|2026-07-25
|$4,55 M
|0,94
|2026-07-24
|$2,79 M
|0,97
|2026-07-23
|$1,41 M
|1,03
Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.
Kaito Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
MEXC'de Kaito (KAITO) Piyasaları ile Alım Satım Yapın
Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Kaito fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.
Sorumluluk Reddi
Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.