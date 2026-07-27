Kaspa (KAS) Bugünkü Teknik Analizi Kaspa Analiz sayfası, KAS tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Kaspa projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Kaspa (KAS) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,028874 -- +%3,45 +%2,78 -%11,55

Kaspa Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Kaspa için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 16 Nötr 2 Alış 8 Hareketli Ortalamalar : Nötr Satış 8 Nötr 0 Alış 6 Teknik İndikatörler : Satış Satış 8 Nötr 2 Alış 2 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,02888 0,02887 R2 0,02887 0,02887 R1 0,02887 0,02887 PP 0,02886 0,02886 S1 0,02886 0,02886 S2 0,02885 0,02886 S3 0,02885 0,02885

Kaspa Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,30M $30,08 M $30,38 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,06M 3 Günlük Aktif Alış $1,43 M 3 Günlük Aktif Satış $1,48 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,06M 7 Günlük Aktif Alışlar $3,68 M 7 Günlük Aktif Satışlar $3,62 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Kaspa Sermaye Akışı Net Giriş KASUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,27 M 0,03 2026-07-26 -$0,25 M 0,03 2026-07-25 -$0,08 M 0,03 2026-07-24 -$0,05 M 0,03 2026-07-23 $0,01 M 0,03 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.