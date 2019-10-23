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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Kava Labs hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Kava Labs hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Kava Labs (KAVA) Bugünkü Teknik Analizi

Kava Labs (KAVA) Bugünkü Teknik Analizi

Kava Labs Analiz sayfası, KAVA tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Kava Labs projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Kava Labs (KAVA) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,04521--+%0,13+%3,62-%24,97
Kava Labs Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Kava Labs Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Kava Labs için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 10
Nötr 10
Alış 6
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 9Nötr 5Alış 0
Teknik İndikatörler:Güçlü AlışSatış 1Nötr 5Alış 6
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,04513
0,04512
R2
0,04512
0,04512
R1
0,04512
0,04512
PP
0,04511
0,04511
S1
0,04511
0,04511
S2
0,0451
0,04511
S3
0,0451
0,0451

Kava Labs Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
0,23M
$2,49 M
$2,25 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,02 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,03 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,11 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,12 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Kava Labs Sermaye Akışı

Net GirişKAVAUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,07 M0,05
2026-07-26-$0,02 M0,05
2026-07-25-$0,03 M0,05
2026-07-24-$0,08 M0,05
2026-07-23-$0,03 M0,05

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Kava Labs Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Kava Labs (KAVA) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Kava Labs fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
KAVA/USDT
$0,04521
$0,04521$0,04521
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

KAVA / USD Hesaplayıcı

Miktar

KAVA
KAVA
USD
USD

1 KAVA = 0,04521 USD

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