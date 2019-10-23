Kava Labs (KAVA) Bugünkü Teknik Analizi Kava Labs Analiz sayfası, KAVA tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Kava Labs projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Kava Labs (KAVA) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,04521 -- +%0,13 +%3,62 -%24,97

Kava Labs Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Kava Labs için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 10 Nötr 10 Alış 6 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Satış Satış 9 Nötr 5 Alış 0 Teknik İndikatörler : Güçlü Alış Satış 1 Nötr 5 Alış 6 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,04513 0,04512 R2 0,04512 0,04512 R1 0,04512 0,04512 PP 0,04511 0,04511 S1 0,04511 0,04511 S2 0,0451 0,04511 S3 0,0451 0,0451

Kava Labs Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi 0,23M $2,49 M $2,25 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,02 M 3 Günlük Aktif Satış $0,03 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,11 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,12 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Kava Labs Sermaye Akışı Net Giriş KAVAUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,07 M 0,05 2026-07-26 -$0,02 M 0,05 2026-07-25 -$0,03 M 0,05 2026-07-24 -$0,08 M 0,05 2026-07-23 -$0,03 M 0,05 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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