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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere KGEN hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere KGEN hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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KGEN (KGEN) Bugünkü Teknik Analizi

KGEN (KGEN) Bugünkü Teknik Analizi

KGEN Analiz sayfası, KGEN tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. KGEN projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

KGEN (KGEN) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,1897--+%6,75-%9,67+%10,29
KGEN Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

KGEN Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, KGEN için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 13
Nötr 7
Alış 6
Hareketli Ortalamalar:SatışSatış 9Nötr 1Alış 4
Teknik İndikatörler:NötrSatış 4Nötr 6Alış 2
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,1911
0,191
R2
0,191
0,1908
R1
0,1907
0,1907
PP
0,1906
0,1906
S1
0,1903
0,1904
S2
0,1902
0,1903
S3
0,1899
0,1902

KGEN Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,14M
$2,02 M
$2,16 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,01M
3 Günlük Aktif Alış
$0,07 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,06 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,01M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,20 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,21 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

KGEN Sermaye Akışı

Net GirişKGENUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,00 M0,19
2026-07-26$0,00 M0,18
2026-07-25$0,00 M0,18
2026-07-24$0,00 M0,17
2026-07-23$0,00 M0,17

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

KGEN Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de KGEN (KGEN) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı KGEN fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
KGEN/USDT
$0,1896
$0,1896$0,1896
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

KGEN / USD Hesaplayıcı

Miktar

KGEN
KGEN
USD
USD

1 KGEN = 0,1897 USD

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