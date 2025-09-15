KIND Fiyatı(KIND)
KIND (KIND) canlı fiyatı $ 0,02913. KIND, son 24 saat içinde en düşük $ 0,006 ve en yüksek $ 0,03863 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KIND için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.
Kısa vadeli performans açısından, KIND son bir saatte +%8,97 değişim gösterdi, 24 saatte +%385,50 ve son 7 günde +%385,50 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki KIND piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 28,25K. Dolaşımdaki KIND arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.
Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için KIND fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,02313
|+%385,50
|30 Gün
|$ +0,02313
|+%385,50
|60 Gün
|$ +0,02313
|+%385,50
|90 Gün
|$ +0,02313
|+%385,50
Bugün, KIND, $ +0,02313 (+%385,50) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.
Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,02313 (+%385,50) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.
Görünüm 60 güne genişletildiğinde, KIND değişimi $ +0,02313 (+%385,50) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.
90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,02313 (+%385,50) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.
KIND (KIND) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?
KIND Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.
KIND, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, KIND yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.
Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- KIND staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda KIND hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.
Kapsamlı kaynaklarımız, KIND satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.
KIND (KIND) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? KIND (KIND) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak KIND için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
KIND fiyat tahminini hemen kontrol edin!
KIND (KIND) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KIND tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Nasıl KIND satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım KIND Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.
KIND hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:
