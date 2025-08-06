K (KINTO) Nedir?

$K, Kinto ağının yerel fayda ve yönetişim tokenıdır. Şu amaçlarla kullanılır: - USDC ödülleri kazanmak için staking - Trader'lar, staker'lar ve yönlendirenler için madencilik ödülleri - Nio seçimleri ve hazine teklifleri dahil yönetişim - Borç verme piyasalarında teminat olarak - Kurtarma, kimlik ve sigorta gibi akıllı cüzdan işlevleri

K Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, K, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte KINTO fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen K fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

K Fiyat Geçmişi

KINTO fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak KINTO kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen K fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

K (KINTO) Token Ekonomisi

K (KINTO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KINTO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

K (KINTO) Satın Alma

Nasıl K satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım K Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

KINTO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KINTO / VND ₫ 109.996,7 1 KINTO / AUD A$ 6,3954 1 KINTO / GBP ￡ 3,0932 1 KINTO / EUR € 3,553 1 KINTO / USD $ 4,18 1 KINTO / MYR RM 17,6396 1 KINTO / TRY ₺ 169,917 1 KINTO / JPY ¥ 614,46 1 KINTO / ARS ARS$ 5.565,879 1 KINTO / RUB ₽ 331,2232 1 KINTO / INR ₹ 366,6278 1 KINTO / IDR Rp 68.524,5792 1 KINTO / KRW ₩ 5.765,5158 1 KINTO / PHP ₱ 238,6362 1 KINTO / EGP ￡E. 202,9808 1 KINTO / BRL R$ 22,8228 1 KINTO / CAD C$ 5,7266 1 KINTO / BDT ৳ 506,6996 1 KINTO / NGN ₦ 6.381,6478 1 KINTO / UAH ₴ 173,2192 1 KINTO / VES Bs 535,04 1 KINTO / CLP $ 4.054,6 1 KINTO / PKR Rs 1.182,104 1 KINTO / KZT ₸ 2.237,6794 1 KINTO / THB ฿ 134,9722 1 KINTO / TWD NT$ 124,3968 1 KINTO / AED د.إ 15,3406 1 KINTO / CHF Fr 3,344 1 KINTO / HKD HK$ 32,7712 1 KINTO / MAD .د.م 37,7454 1 KINTO / MXN $ 77,748 1 KINTO / PLN zł 15,2152 1 KINTO / RON лв 18,1412 1 KINTO / SEK kr 40,0862 1 KINTO / BGN лв 6,9806 1 KINTO / HUF Ft 1.421,2836 1 KINTO / CZK Kč 87,7382 1 KINTO / KWD د.ك 1,2749 1 KINTO / ILS ₪ 14,2956

K Kaynağı

K hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: K Hakkında Diğer Sorular Bugünkü K (KINTO) fiyatı nedir? Canlı K (KINTO) fiyatı, 4,18 USD . K (KINTO) varlığının piyasa değeri nedir? K varlığının mevcut piyasa değeri, $ 7,69M USD . Mevcut KINTO arzının gerçek zamanlı piyasa fiyatı olan 4,18 USD ile çarpılmasıyla hesaplanır. K (KINTO) varlığının dolaşımdaki arzı nedir? Dolaşımdaki mevcut K (KINTO) arzı, 1,84M USD . K (KINTO) varlığının en yüksek fiyatı nedir? 2025-08-07 tarihi itibarıyla, en yüksek K (KINTO) fiyatı, 7 USD . K (KINTO) varlığının 24 saatlik işlem hacmi nedir? K (KINTO) varlığının 24 saatlik işlem hacmi $ 158,51K USD . MEXC'de daha fazla alım satım yapılabilir token keşfedebilir ve bu tokenlerin 24 saatlik işlem hacimlerini kontrol edebilirsiniz.

