K (KINTO) Canlı Fiyat Grafiği

$4,18
$4,18$4,18
+%103,801D
USD

KINTO Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

K (KINTO), şu anda 4,18 USD fiyatından işlem görmektedir ve 7,69M USD piyasa değerine sahiptir. KINTO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

K Ana Piyasa Performansı:

$ 158,51K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%103,80
K 24 saatlik fiyat değişimi
1,84M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki KINTO / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, KINTO fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

KINTO Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için K fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +2,12897+%103,80
30 Gün$ +2,18+%109,00
60 Gün$ +2,18+%109,00
90 Gün$ +2,18+%109,00
Bugünkü K Fiyatı Değişimi

Bugün, KINTO, $ +2,12897 (+%103,80) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

K 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +2,18 (+%109,00) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

K 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, KINTO değişimi $ +2,18 (+%109,00) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

K 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +2,18 (+%109,00) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

KINTO Fiyat Bilgisi

En güncel K fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 2,03
$ 2,03$ 2,03

$ 5
$ 5$ 5

$ 7
$ 7$ 7

-%1,14

+%103,80

+%109,00

KINTO Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 7,69M
$ 7,69M$ 7,69M

$ 158,51K
$ 158,51K$ 158,51K

1,84M
1,84M 1,84M

K (KINTO) Nedir?

$K, Kinto ağının yerel fayda ve yönetişim tokenıdır. Şu amaçlarla kullanılır: - USDC ödülleri kazanmak için staking - Trader'lar, staker'lar ve yönlendirenler için madencilik ödülleri - Nio seçimleri ve hazine teklifleri dahil yönetişim - Borç verme piyasalarında teminat olarak - Kurtarma, kimlik ve sigorta gibi akıllı cüzdan işlevleri

K, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, K yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- KINTO staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda K hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, K satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

K Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, K, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte KINTO fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen K fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

K Fiyat Geçmişi

KINTO fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak KINTO kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen K fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

K (KINTO) Token Ekonomisi

K (KINTO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KINTO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

K (KINTO) Satın Alma

Nasıl K satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım K Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

KINTO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KINTO / VND
109.996,7
1 KINTO / AUD
A$6,3954
1 KINTO / GBP
3,0932
1 KINTO / EUR
3,553
1 KINTO / USD
$4,18
1 KINTO / MYR
RM17,6396
1 KINTO / TRY
169,917
1 KINTO / JPY
¥614,46
1 KINTO / ARS
ARS$5.565,879
1 KINTO / RUB
331,2232
1 KINTO / INR
366,6278
1 KINTO / IDR
Rp68.524,5792
1 KINTO / KRW
5.765,5158
1 KINTO / PHP
238,6362
1 KINTO / EGP
￡E.202,9808
1 KINTO / BRL
R$22,8228
1 KINTO / CAD
C$5,7266
1 KINTO / BDT
506,6996
1 KINTO / NGN
6.381,6478
1 KINTO / UAH
173,2192
1 KINTO / VES
Bs535,04
1 KINTO / CLP
$4.054,6
1 KINTO / PKR
Rs1.182,104
1 KINTO / KZT
2.237,6794
1 KINTO / THB
฿134,9722
1 KINTO / TWD
NT$124,3968
1 KINTO / AED
د.إ15,3406
1 KINTO / CHF
Fr3,344
1 KINTO / HKD
HK$32,7712
1 KINTO / MAD
.د.م37,7454
1 KINTO / MXN
$77,748
1 KINTO / PLN
15,2152
1 KINTO / RON
лв18,1412
1 KINTO / SEK
kr40,0862
1 KINTO / BGN
лв6,9806
1 KINTO / HUF
Ft1.421,2836
1 KINTO / CZK
87,7382
1 KINTO / KWD
د.ك1,2749
1 KINTO / ILS
14,2956

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: K Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

