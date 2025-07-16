kippahstayson.sol (KIPPAH) Nedir?

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KIPPAH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KIPPAH / VND ₫ 85,286915 1 KIPPAH / AUD A$ 0,00495873 1 KIPPAH / GBP ￡ 0,00239834 1 KIPPAH / EUR € 0,00278726 1 KIPPAH / USD $ 0,003241 1 KIPPAH / MYR RM 0,01377425 1 KIPPAH / TRY ₺ 0,13041784 1 KIPPAH / JPY ¥ 0,479668 1 KIPPAH / RUB ₽ 0,25276559 1 KIPPAH / INR ₹ 0,27820744 1 KIPPAH / IDR Rp 53,13113904 1 KIPPAH / KRW ₩ 4,49513736 1 KIPPAH / PHP ₱ 0,18460736 1 KIPPAH / EGP ￡E. 0,16013781 1 KIPPAH / BRL R$ 0,01798755 1 KIPPAH / CAD C$ 0,00444017 1 KIPPAH / BDT ৳ 0,39404078 1 KIPPAH / NGN ₦ 4,95565105 1 KIPPAH / UAH ₴ 0,13560344 1 KIPPAH / VES Bs 0,372715 1 KIPPAH / CLP $ 3,134047 1 KIPPAH / PKR Rs 0,92280993 1 KIPPAH / KZT ₸ 1,71572058 1 KIPPAH / THB ฿ 0,10520286 1 KIPPAH / TWD NT$ 0,09512335 1 KIPPAH / AED د.إ 0,01189447 1 KIPPAH / CHF Fr 0,0025928 1 KIPPAH / HKD HK$ 0,02540944 1 KIPPAH / MAD .د.م 0,02939587 1 KIPPAH / MXN $ 0,06089839 1 KIPPAH / PLN zł 0,01186206 1 KIPPAH / RON лв 0,01416317 1 KIPPAH / SEK kr 0,03147011 1 KIPPAH / BGN лв 0,00544488 1 KIPPAH / HUF Ft 1,1171727 1 KIPPAH / CZK Kč 0,06880643 1 KIPPAH / KWD د.ك 0,000988505 1 KIPPAH / ILS ₪ 0,01088976

kippahstayson.sol Kaynağı

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