Bugünkü KitKat Fiyatı

Bugünkü KitKat (KITKAT) fiyatı $ 0,000076 olup, son 24 saatte % 27,63 değişim gösterdi. Mevcut KITKAT / USD dönüşüm oranı KITKAT başına $ 0,000076 şeklindedir.

KitKat, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- KITKAT şeklindedir. Son 24 saat içinde KITKAT, $ 0,0000519 (en düşük) ile $ 0,0001451 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KITKAT, son bir saatte +%0,66 ve son 7 günde -%81,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 56,94K seviyesine ulaştı.

KitKat (KITKAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 56,94K$ 56,94K $ 56,94K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 76,00K$ 76,00K $ 76,00K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki KitKat piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 56,94K. Dolaşımdaki KITKAT arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 76,00K.