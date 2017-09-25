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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Kyber Network hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Kyber Network hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Kyber Network (KNC) Bugünkü Teknik Analizi

Kyber Network (KNC) Bugünkü Teknik Analizi

Kyber Network Analiz sayfası, KNC tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Kyber Network projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Kyber Network (KNC) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,1078---%1,38-%2,45-%24,78
Kyber Network Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Kyber Network Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Kyber Network için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 9
Nötr 4
Alış 13
Hareketli Ortalamalar:Güçlü AlışSatış 2Nötr 2Alış 10
Teknik İndikatörler:SatışSatış 7Nötr 2Alış 3
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,1079
0,1078
R2
0,1078
0,1078
R1
0,1078
0,1078
PP
0,1077
0,1077
S1
0,1077
0,1077
S2
0,1076
0,1077
S3
0,1076
0,1076

Kyber Network Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,68M
$10,23 M
$10,90 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,01 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,01 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,01M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,04 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,03 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Kyber Network Sermaye Akışı

Net GirişKNCUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,00 M0,11
2026-07-26-$0,02 M0,11
2026-07-25$0,00 M0,11
2026-07-24-$0,03 M0,11
2026-07-23$0,01 M0,11

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Kyber Network Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Kyber Network (KNC) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Kyber Network fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
KNC/USDT
$0,1078
$0,1078$0,1078
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

KNC / USD Hesaplayıcı

Miktar

KNC
KNC
USD
USD

1 KNC = 0,1078 USD

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