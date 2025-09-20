KO Fiyatı(KO)
KO (KO) canlı fiyatı --. KO, son 24 saat içinde en düşük -- ve en yüksek -- fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KO için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.
Kısa vadeli performans açısından, KO son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki KO piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KO arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.
Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için KO fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
Bugün, KO, -- (--) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.
Son 30 gün içinde, fiyat -- (--) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.
Görünüm 60 güne genişletildiğinde, KO değişimi -- (--) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.
90 günlük trende bakıldığında, fiyat -- (--) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.
KO, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, KO yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.
Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- KO staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda KO hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.
Kapsamlı kaynaklarımız, KO satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.
KO (KO) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? KO (KO) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak KO için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
KO fiyat tahminini hemen kontrol edin!
KO (KO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Nasıl KO satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım KO Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.
KO hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|09-19 14:44:00
|Sektör Haberleri
Bazı halka açık blok zinciri token'ları güç gösteriyor, IMX 24 saatlik artışı %16,3'e ulaşıyor
|09-19 12:40:00
|Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 76 bildiriyor, iki gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor
|09-19 11:35:00
|Sektör Haberleri
MetaMask 確認代幣發行，母公司執行長表示將「比預期更早」推出
|09-18 11:44:00
|Sektör Haberleri
Fed faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü, altcoinler geniş çapta yükseldi, APX 24 saatte %309'dan fazla artış gösterdi
|09-18 03:09:00
|Sektör Haberleri
Veri: Bugün Bitcoin, 29.685 BTC'nin birikim adreslerine akmasıyla 2025'in ikinci en büyük günlük girişini kaydetti
|09-16 14:49:00
|Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 359 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 259 milyon dolar net giriş kaydetti
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
