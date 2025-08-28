KPOP Hakkında Daha Fazla Bilgi

KPOP Fiyat Bilgileri

KPOP Resmi Websitesi

KPOP Token Ekonomisi

KPOP Fiyat Tahmini

KPOP Fiyat Geçmişi

KPOP Satın Alma Kılavuzu

KPOP / İtibari Para Dönüştürücüsü

KPOP Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

OFFICIAL K-POP Logosu

OFFICIAL K-POP Fiyatı(KPOP)

1 KPOP / USD Canlı Fiyatı:

$0
$0$0
%0,001D
USD
OFFICIAL K-POP (KPOP) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-28 00:50:28 (UTC+8)

OFFICIAL K-POP (KPOP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,001003499785734869
$ 0,001003499785734869$ 0,001003499785734869

$ 0,000285899355184769
$ 0,000285899355184769$ 0,000285899355184769

%0,00

%0,00

%0,00

%0,00

OFFICIAL K-POP (KPOP) canlı fiyatı $ 0. KPOP, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KPOP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,001003499785734869, en düşük fiyatı ise $ 0,000285899355184769 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KPOP son bir saatte %0,00 değişim gösterdi, 24 saatte %0,00 ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

OFFICIAL K-POP (KPOP) Piyasa Bilgileri

No.1848

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

6,48B
6,48B 6,48B

8.000.000.000
8.000.000.000 8.000.000.000

8.000.000.000
8.000.000.000 8.000.000.000

%81,05

ETH

Şu anki OFFICIAL K-POP piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 0,00. Dolaşımdaki KPOP arzı 6,48B olup, toplam arzı 8000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 0,00.

OFFICIAL K-POP (KPOP) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için OFFICIAL K-POP fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0%0,00
30 Gün$ 0%0,00
60 Gün$ 0%0,00
90 Gün$ 0%0,00
Bugünkü OFFICIAL K-POP Fiyatı Değişimi

Bugün, KPOP, $ 0 (%0,00) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

OFFICIAL K-POP 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ 0 (%0,00) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

OFFICIAL K-POP 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, KPOP değişimi $ 0 (%0,00) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

OFFICIAL K-POP 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ 0 (%0,00) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

OFFICIAL K-POP (KPOP) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

OFFICIAL K-POP Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

OFFICIAL K-POP (KPOP) Nedir?

Pop kültür hayranlığının bir sonraki evrimi. Herkesin, her yerden Kore eğlence kültürünün ve kimliğinin bir parçası olmasını sağlayan küresel, dijital bir hareket. $KPOP, küresel hayranların birleştiği, sanatçıların, markaların ve hayranların bağlantı kurduğu yer.

OFFICIAL K-POP, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, OFFICIAL K-POP yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- KPOP staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda OFFICIAL K-POP hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, OFFICIAL K-POP satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

OFFICIAL K-POP Fiyat Tahmini (USD)

OFFICIAL K-POP (KPOP) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? OFFICIAL K-POP (KPOP) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak OFFICIAL K-POP için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

OFFICIAL K-POP fiyat tahminini hemen kontrol edin!

OFFICIAL K-POP (KPOP) Token Ekonomisi

OFFICIAL K-POP (KPOP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KPOP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

OFFICIAL K-POP (KPOP) Satın Alma

Nasıl OFFICIAL K-POP satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım OFFICIAL K-POP Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

KPOP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / VND
0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / AUD
A$0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / GBP
0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / EUR
0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / USD
$0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / MYR
RM0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / TRY
0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / JPY
¥0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / ARS
ARS$0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / RUB
0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / INR
0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / IDR
Rp0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / KRW
0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / PHP
0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / EGP
￡E.0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / BRL
R$0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / CAD
C$0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / BDT
0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / NGN
0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / COP
$0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / ZAR
R.0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / UAH
0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / VES
Bs0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / CLP
$0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / PKR
Rs0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / KZT
0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / THB
฿0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / TWD
NT$0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / AED
د.إ0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / CHF
Fr0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / HKD
HK$0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / AMD
֏0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / MAD
.د.م0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / MXN
$0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / SAR
ريال0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / PLN
0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / RON
лв0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / SEK
kr0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / BGN
лв0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / HUF
Ft0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / CZK
0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / KWD
د.ك0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / ILS
0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / AOA
Kz0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / BHD
.د.ب0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / BMD
$0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / DKK
kr0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / HNL
L0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / MUR
0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / NAD
$0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / NOK
kr0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / NZD
$0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / PAB
B/.0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / PGK
K0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / QAR
ر.ق0
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / RSD
дин.0

OFFICIAL K-POP Kaynağı

OFFICIAL K-POP hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi OFFICIAL K-POP Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: OFFICIAL K-POP Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü OFFICIAL K-POP (KPOP) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı KPOP fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
KPOP / USD güncel fiyatı nedir?
KPOP / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
OFFICIAL K-POP varlığının piyasa değeri nedir?
KPOP piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki KPOP arzı nedir?
Dolaşımdaki KPOP arzı, 6,48B USD.
KPOP için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
KPOP, ATH fiyatı olan 0,001003499785734869 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük KPOP fiyatı (ATL) nedir?
KPOP, ATL fiyatı olan 0,000285899355184769 USD değerine düştü.
KPOP işlem hacmi nedir?
KPOP için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 0,00 USD.
KPOP bu yıl daha da yükselir mi?
KPOP piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için KPOP fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-28 00:50:28 (UTC+8)

OFFICIAL K-POP (KPOP) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-27 15:39:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 455 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 88,10 milyon dolar net giriş kaydetti
08-25 21:14:39Sektör Haberleri
Kripto toplam piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü, altcoin toplam piyasa değeri gün içinde %3,58 düştü
08-25 09:45:00Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelinde tasfiyeler 628 milyon dolara ulaştı, 130.000'den fazla trader tasfiye edildi
08-25 05:44:00Sektör Haberleri
Bitcoin "Wick" Geçici Olarak 112.000 Doların Altına Düştü
08-24 19:48:00Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %58,23'e Düşerek Bu Yılın Ocak Ayından Beri En Düşük Seviyeye Ulaştı
08-24 03:20:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 4 trilyon doların üzerine çıktı, 24 saatlik artış %3,8

Öne Çıkan Haberler

WLFI Kripto Pazarını Ateşliyor: MEXC’de Ön Satış Sürekli Sözleşmeler ve Hediye Etkinliklerini İlk Deneyimleyin

Şu anda kripto para piyasasının odak noktası, World Liberty Financial (WLFI) başka bir şey değil. Hem siyasi özellikleri hem de DeFi yenilikçi anlamı taşıyan bir proje olarak, WLFI lansmanından önce geniş bir ilgi ile karşılandı. MEXC, dünya çapında öncü bir kripto ticaret platformu olarak, WLFI’nin ön satış sürekli sözleşme ticaretini öncelikli olarak başlatarak kullanıcıların piyasa trendlerine önceden yerleşmelerini sağladı. Ayrıca, MEXC yeni kullanıcılar için zengin ödül fırsatları sunan WLFI Pre-Hype Fest S2 etkinliğini de başlattı.

August 24, 2025

MEXC Güvenliği FTX Sonrası Dönemde: Şeffaflık ve Koruma Kripto Borsalarının Geleceğini Nasıl Belirliyor

2022 yılının sonlarında FTX’in çöküşü, kripto para endüstrisini bir gecede yeniden şekillendirdi. Kullanıcı fonlarında milyarlarca dolar yok oldu, dünya genelinde düzenleyici baskılar arttı ve merkezi borsalara (CEX) olan güven ciddi şekilde zedelendi. O zamandan beri, “önce güvenlik” hem perakende yatırımcılar hem de kurumsal yatırımcılar için rehber ilke haline geldi.

August 24, 2025

Kripto Pazarındaki Güncel Eğilimi/Anlatıyı Nasıl Tanımlarsınız?

Kriptoda, anlatılar hem likiditeyi hem de yatırımcı duyarlılığını yönlendirir. Doğru eğilimi yakalarsanız, varlıklarınızı çarpan etkisiyle artırma şansınız önemli ölçüde artar; yanlış yola giderseniz, “zirveden satın alma” riskiyle karşılaşır veya patlayıcı hareketleri kaçırırsınız. Peki, piyasayı yönlendiren hangi anlatının olduğunu, hangi sektörlerin sermaye ve dikkat çektiğini nasıl biliriz? Bu kılavuz, kripto eğilimlerini tanımlamanın pratik yollarını inceliyor.

August 24, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

KPOP / USD Hesaplayıcı

Miktar

KPOP
KPOP
USD
USD

1 KPOP = 0 USD

KPOP Al-Sat

KPOPUSDT
$0
$0$0
%0,00

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti