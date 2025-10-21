Kroma / Dominican Peso Dönüşüm Tablosu
KRO / DOP Dönüşüm Tablosu
- 1 KRO0.29 DOP
- 2 KRO0.59 DOP
- 3 KRO0.88 DOP
- 4 KRO1.18 DOP
- 5 KRO1.47 DOP
- 6 KRO1.76 DOP
- 7 KRO2.06 DOP
- 8 KRO2.35 DOP
- 9 KRO2.65 DOP
- 10 KRO2.94 DOP
- 50 KRO14.70 DOP
- 100 KRO29.41 DOP
- 1,000 KRO294.07 DOP
- 5,000 KRO1,470.34 DOP
- 10,000 KRO2,940.68 DOP
Yukarıdaki tablo, 1 KRO ile 10.000 KRO arasındaki bir aralıkta, Kroma ile Dominican Peso (KRO ile DOP) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son DOP piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen KRO tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel KRO / DOP arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
DOP / KRO Dönüşüm Tablosu
- 1 DOP3.400 KRO
- 2 DOP6.801 KRO
- 3 DOP10.20 KRO
- 4 DOP13.60 KRO
- 5 DOP17.0028 KRO
- 6 DOP20.40 KRO
- 7 DOP23.80 KRO
- 8 DOP27.20 KRO
- 9 DOP30.60 KRO
- 10 DOP34.0057 KRO
- 50 DOP170.02 KRO
- 100 DOP340.05 KRO
- 1,000 DOP3,400 KRO
- 5,000 DOP17,002 KRO
- 10,000 DOP34,005 KRO
Yukarıdaki tablo, 1 DOP ile 10.000 DOP arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Dominican Peso ile Kroma (DOP ile KRO) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan DOP tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Kroma alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Kroma (KRO), şu anda RD$ 0.29 DOP seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -4.07% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi RD$859.39K olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri RD$0.00 DOP şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Kroma Fiyatı sayfamıza göz atın.
0.00 DOP
Dolaşım Arzı
859.39K
24 Saatlik İşlem Hacmi
0.00 DOP
Piyasa Değeri
-4.07%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
RD$ 0.004851
24 sa Yüksek
RD$ 0.00378
24 sa Düşük
Yukarıdaki KRO / DOP trend grafiği, Kroma kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve DOP biriminden Kroma değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Kroma fiyatını kontrol edin.
KRO / DOP Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 KRO = 0.29 DOP | 1 DOP = 3.400 KRO
Bugün, 1 KRO / DOP dönüşüm oranı 0.29 DOP kurundadır.
5 KRO satın almak için 1.47 DOP gereklidir ve 10 KRO değeri 2.94 DOP olarak hesaplanır.
1 DOP, 3.400 KRO varlığına dönüştürülebilir.
50 DOP, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 170.02 KRO varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 KRO / DOP karşısındaki dönüşüm oranı -32.96% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -4.07% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 0.3075062622840864 DOP, en düşük seviye ise 0.2396152693122751 DOP olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 KRO değeri 0.14541730894242302 DOP idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında +102.22% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde KRO, 0.0017115376379448221 DOP oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde +0.58% oranında bir değişime yol açtı.
Kroma (KRO) Hakkında Her Şey
Artık Kroma (KRO) fiyatını hesapladığınıza göre, Kroma hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. KRO geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Kroma nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
KRO / DOP Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Kroma (KRO), 0.2396152693122751 DOP ile 0.3075062622840864 DOP arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.19904548826469412 DOP ile 0.43992856323470614 DOP arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı KRO / DOP fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|RD$ 0
|RD$ 0
|RD$ 0.63
|RD$ 0.63
|En Düşük
|RD$ 0
|RD$ 0
|RD$ 0
|RD$ 0
|Ortalama
|RD$ 0
|RD$ 0
|RD$ 0
|RD$ 0
|Volatilite
|+28.33%
|+54.97%
|+353.44%
|+175.04%
|Değişim
|+22.62%
|-32.95%
|+102.05%
|+0.06%
2026 ve 2030 Yılları için DOP Biriminden Kroma Fiyat Tahmini
Kroma fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel KRO / DOP tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için KRO Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Kroma mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık RD$0.31 DOP seviyesine ulaşabilir.
2030 için KRO Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, KRO aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık RD$0.38 DOP fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Kroma Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut KRO İşlem Çiftleri
KRO ve DOP için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Kroma (KRO) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Kroma Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.004639
- 7 Günlük Değişim: -32.96%
- 30 Günlük Trend: +102.22%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
KRO dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, DOP para birimine dönüştürseniz bile, KRO kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[KRO Fiyatı] [KRO / USD]
Dominican Peso (DOP) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (DOP/USD): 0.015768980897598463
- 7 Günlük Değişim: -2.48%
- 30 Günlük Trend: -2.48%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir DOP para birimi, aynı tutarda KRO almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir DOP para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan DOP ile güvenli bir şekilde KRO satın alın.
KRO ile DOP Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Kroma (KRO) ile Dominican Peso (DOP) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. KRO ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve KRO varlığının DOP karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve DOP arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. DOP Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler DOP varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle DOP zayıfladığında, yatırımcılar KRO gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Kroma gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda KRO varlığına yönelik talep artabilir ve bu da DOP para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen KRO Kriptosunu DOP Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı KRO / DOP dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl KRO / DOP Dönüşümü Yapılır?
KRO Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak KRO kriptosundan DOP para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı KRO / DOP Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel KRO / DOP kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. KRO ve DOP hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
KRO varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl KRO satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
KRO / DOP dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
KRO ile DOP arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, KRO varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak DOP birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
KRO ile DOP arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
KRO ile DOP arasındaki kur, Kroma ve Dominican Peso varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen KRO / DOP kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
KRO ile DOP arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
KRO ile DOP arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda KRO kriptosunu DOP para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
KRO kriptosundan DOP para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
KRO kriptosunun DOP para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle KRO varlığının DOP karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, KRO ile DOP arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, DOP para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve KRO sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
KRO ile DOP arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Kroma halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da KRO ile DOP arasındaki kuru doğrudan etkiler.
KRO ile DOP kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
KRO ile DOP arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki KRO ile DOP arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Kroma fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
KRO ile DOP arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak DOP piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
KRO / DOP için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Kroma ve Dominican Peso arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Kroma ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
KRO kriptosunu DOP para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, DOP para birimini eşit değerdeki KRO kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
KRO / DOP dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, KRO fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, KRO / DOP, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında KRO ile DOP arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak DOP para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, KRO / DOP arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Kroma Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
Kroma Fiyatı
Kroma (KRO) hakkında daha fazla bilgi edinin ve canlı grafikler, trendler, geçmiş veriler ve daha fazlasıyla gerçek zamanlı fiyatları takip edin.
Kroma Fiyat Tahmini
KRO tahminlerini, teknik bilgileri ve piyasa duyarlılığını inceleyerek Kroma fiyatının hangi yönde hareket edebileceğini analiz edin.
Nasıl Kroma Satın Alınır?
Kroma satın almak ister misiniz? Birden fazla satın alma yöntemini keşfedin ve MEXC'de alım satım yolcuğunuza başlamak için aşağıda verilen adım adım kılavuzumuzu izleyin.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.