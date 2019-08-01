Kusama (KSM) Bugünkü Teknik Analizi Kusama Analiz sayfası, KSM tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Kusama projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Kusama (KSM) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $3,122 -- -%1,98 -%0,48 -%34,76

Kusama Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Kusama için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Alış Satış 7 Nötr 3 Alış 16 Hareketli Ortalamalar : Alış Satış 4 Nötr 0 Alış 10 Teknik İndikatörler : Alış Satış 3 Nötr 3 Alış 6 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 3,1206 3,1203 R2 3,1203 3,1199 R1 3,1196 3,1197 PP 3,1193 3,1193 S1 3,1186 3,1189 S2 3,1183 3,1187 S3 3,1176 3,1183

Kusama Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi 0,08M $1,94 M $1,86 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,01M 3 Günlük Aktif Alış $0,02 M 3 Günlük Aktif Satış $0,03 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,03M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,14 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,11 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Kusama Sermaye Akışı Net Giriş KSMUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,04 M 3,10 2026-07-26 -$0,02 M 3,13 2026-07-25 $0,01 M 3,10 2026-07-24 $0,00 M 3,05 2026-07-23 -$0,03 M 3,13 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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