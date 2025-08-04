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Kwenta Fiyatı(KWENTA)

Kwenta (KWENTA) Canlı Fiyat Grafiği

$8,89
$8,89$8,89
+%0,051D
USD

KWENTA Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Kwenta (KWENTA), şu anda 8,89 USD fiyatından işlem görmektedir ve 3,84M USD piyasa değerine sahiptir. KWENTA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Kwenta Ana Piyasa Performansı:

$ 57,20K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,05
Kwenta 24 saatlik fiyat değişimi
431,81K USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki KWENTA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, KWENTA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

KWENTA Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Kwenta fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00444+%0,05
30 Gün$ -0,331-%3,59
60 Gün$ -1,101-%11,02
90 Gün$ -0,776-%8,03
Bugünkü Kwenta Fiyatı Değişimi

Bugün, KWENTA, $ +0,00444 (+%0,05) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Kwenta 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,331 (-%3,59) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Kwenta 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, KWENTA değişimi $ -1,101 (-%11,02) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Kwenta 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,776 (-%8,03) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

KWENTA Fiyat Bilgisi

En güncel Kwenta fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 7,524
$ 7,524$ 7,524

$ 9,245
$ 9,245$ 9,245

$ 813,36
$ 813,36$ 813,36

-%0,62

+%0,05

-%15,73

KWENTA Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 3,84M
$ 3,84M$ 3,84M

$ 57,20K
$ 57,20K$ 57,20K

431,81K
431,81K 431,81K

Kwenta (KWENTA) Nedir?

Kwenta, Synthetix protokolünün gücünü kullanarak gerçek dünya ve zincir üstü sentetik varlıklar sunan, Optimism'de yaşayan merkezi olmayan bir türev ticaret platformudur.

Kwenta, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Kwenta yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- KWENTA staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Kwenta hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Kwenta satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Kwenta Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Kwenta, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte KWENTA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Kwenta fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Kwenta Fiyat Geçmişi

KWENTA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak KWENTA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Kwenta fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Kwenta (KWENTA) Token Ekonomisi

Kwenta (KWENTA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KWENTA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Kwenta (KWENTA) Satın Alma

Nasıl Kwenta satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Kwenta Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

KWENTA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KWENTA / VND
233.940,35
1 KWENTA / AUD
A$13,6906
1 KWENTA / GBP
6,6675
1 KWENTA / EUR
7,6454
1 KWENTA / USD
$8,89
1 KWENTA / MYR
RM37,6047
1 KWENTA / TRY
361,6452
1 KWENTA / JPY
¥1.306,83
1 KWENTA / ARS
ARS$12.013,5015
1 KWENTA / RUB
707,1106
1 KWENTA / INR
776,1859
1 KWENTA / IDR
Rp145.737,6816
1 KWENTA / KRW
12.313,0056
1 KWENTA / PHP
511,175
1 KWENTA / EGP
￡E.425,9199
1 KWENTA / BRL
R$49,3395
1 KWENTA / CAD
C$12,1793
1 KWENTA / BDT
1.073,2008
1 KWENTA / NGN
13.449,2365
1 KWENTA / UAH
366,8903
1 KWENTA / VES
Bs1.093,47
1 KWENTA / CLP
$8.623,3
1 KWENTA / PKR
Rs2.490,8891
1 KWENTA / KZT
4.764,151
1 KWENTA / THB
฿288,5694
1 KWENTA / TWD
NT$265,2776
1 KWENTA / AED
د.إ32,6263
1 KWENTA / CHF
Fr7,112
1 KWENTA / HKD
HK$69,6976
1 KWENTA / MAD
.د.م80,3656
1 KWENTA / MXN
$167,4876
1 KWENTA / PLN
32,7152
1 KWENTA / RON
лв38,9382
1 KWENTA / SEK
kr85,7885
1 KWENTA / BGN
лв14,9352
1 KWENTA / HUF
Ft3.058,0711
1 KWENTA / CZK
188,6458
1 KWENTA / KWD
د.ك2,69367
1 KWENTA / ILS
30,3149

Kwenta Kaynağı

Kwenta hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Kwenta Websitesi
Blok Gezgini

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1 KWENTA = 8,89 USD

Al-Sat

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