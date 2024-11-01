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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere LAB hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere LAB hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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LAB (LAB) Bugünkü Teknik Analizi

LAB (LAB) Bugünkü Teknik Analizi

LAB Analiz sayfası, LAB tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. LAB projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

LAB (LAB) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,1443---%6,52-%99,13-%78,36
LAB Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

LAB Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, LAB için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 11
Nötr 2
Alış 13
Hareketli Ortalamalar:AlışSatış 4Nötr 0Alış 10
Teknik İndikatörler:SatışSatış 7Nötr 2Alış 3
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,1447
0,1447
R2
0,1447
0,1446
R1
0,1446
0,1446
PP
0,1446
0,1446
S1
0,1445
0,1445
S2
0,1445
0,1445
S3
0,1444
0,1445

LAB Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-3,88M
$7,06 M
$10,94 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,21M
3 Günlük Aktif Alış
$3,42 M
3 Günlük Aktif Satış
$3,63 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,09M
7 Günlük Aktif Alışlar
$18,96 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$19,04 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

LAB Sermaye Akışı

Net GirişLABUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

LAB Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de LAB (LAB) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı LAB fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
LAB/USDT
$0,1443
$0,1443$0,1443
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

LAB / USD Hesaplayıcı

Miktar

LAB
LAB
USD
USD

1 LAB = 0,1443 USD

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