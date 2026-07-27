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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Lido DAO hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Lido DAO hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

LDO Hakkında Daha Fazla Bilgi

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Lido DAO (LDO) Bugünkü Teknik Analizi

Lido DAO (LDO) Bugünkü Teknik Analizi

Lido DAO Analiz sayfası, LDO tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Lido DAO projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Lido DAO (LDO) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,3818--+%2,82+%52,96-%2,28
Lido DAO Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Lido DAO Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Lido DAO için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Alış
Satış 8
Nötr 6
Alış 12
Hareketli Ortalamalar:NötrSatış 5Nötr 4Alış 5
Teknik İndikatörler:AlışSatış 3Nötr 2Alış 7
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,3817
0,3816
R2
0,3816
0,3816
R1
0,3816
0,3816
PP
0,3815
0,3815
S1
0,3815
0,3815
S2
0,3814
0,3815
S3
0,3814
0,3814

Lido DAO Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
0,31M
$10,80 M
$10,49 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,01M
3 Günlük Aktif Alış
$5,70 M
3 Günlük Aktif Satış
$5,69 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,54M
7 Günlük Aktif Alışlar
$17,37 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$16,83 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Lido DAO Sermaye Akışı

Net GirişLDOUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,03 M0,38
2026-07-26-$0,07 M0,38
2026-07-25-$0,28 M0,38
2026-07-24-$0,13 M0,39
2026-07-23-$0,01 M0,39

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Lido DAO Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Lido DAO (LDO) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Lido DAO fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
LDO/USDT
$0,3818
$0,3818$0,3818
%0,00
%0,00 (USDT)
LDO/USDC
$0,3815
$0,3815$0,3815
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

LDO / USD Hesaplayıcı

Miktar

LDO
LDO
USD
USD

1 LDO = 0,3817 USD

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