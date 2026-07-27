Lido DAO (LDO) Bugünkü Teknik Analizi Lido DAO Analiz sayfası, LDO tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Lido DAO projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Lido DAO (LDO) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,3818 -- +%2,82 +%52,96 -%2,28

Lido DAO Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Lido DAO için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Alış Satış 8 Nötr 6 Alış 12 Hareketli Ortalamalar : Nötr Satış 5 Nötr 4 Alış 5 Teknik İndikatörler : Alış Satış 3 Nötr 2 Alış 7 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,3817 0,3816 R2 0,3816 0,3816 R1 0,3816 0,3816 PP 0,3815 0,3815 S1 0,3815 0,3815 S2 0,3814 0,3815 S3 0,3814 0,3814

Lido DAO Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi 0,31M $10,80 M $10,49 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,01M 3 Günlük Aktif Alış $5,70 M 3 Günlük Aktif Satış $5,69 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,54M 7 Günlük Aktif Alışlar $17,37 M 7 Günlük Aktif Satışlar $16,83 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Lido DAO Sermaye Akışı Net Giriş LDOUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,03 M 0,38 2026-07-26 -$0,07 M 0,38 2026-07-25 -$0,28 M 0,38 2026-07-24 -$0,13 M 0,39 2026-07-23 -$0,01 M 0,39 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

MEXC'de Lido DAO (LDO) Piyasaları ile Alım Satım Yapın Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Lido DAO fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın. İşlem Çiftleri Fiyat 24 sa Değişim 24 sa Hacim LDO / USDT $0,3818 $0,3818 $0,3818 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat LDO / USDC $0,3815 $0,3815 $0,3815 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat